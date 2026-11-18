C’è un ultimo gesto che racconta, forse più di ogni altra cosa, il legame indissolubile che ha accompagnato Alice ed Ellen Kessler per tutta la vita. Le due sorelle avevano deciso di affrontare insieme anche il momento dell’addio, lasciando agli amici più intimi una lettera in cui spiegavano le ragioni di una scelta tanto importante, motivata dal progressivo aggravarsi delle rispettive condizioni di salute.

Era il 17 novembre 2025 quando il mondo ha dovuto dire addio alle celebri gemelle Kessler, morte a 89 anni mediante suicidio assistito. A distanza di un anno, il quotidiano tedesco Bild ha pubblicato il contenuto di quel messaggio privato. Alice ed Ellen Kessler avevano cercato di spiegare agli amici la decisione di ricorrere al suicidio assistito.

La lettera, che sembra essere stata scritta da Alice, ripercorre le difficoltà che avevano progressivamente compromesso la loro quotidianità: ai problemi cardiaci si erano aggiunti la perdita del gusto e dell’olfatto. Ellen, inoltre, era stata colpita da un infarto del tronco encefalico. Una situazione che le due sorelle descrivono come insostenibile - “Siamo arrivate a un punto molto basso” - aggiungendo di essere dispiaciute per la strada intrapresa, ma di non riuscire più a riconoscere nella propria vita una qualità accettabile a causa delle troppe e dolorose limitazioni.

A motivarle nella decisione, anche il rapporto speciale che le aveva unite fin dalla nascita. La volontà di non separarsi neppure nell’ultimo passaggio emerge chiaramente in uno dei passaggi più significativi della missiva: “Poiché siamo venute al mondo insieme, desideriamo lasciarlo attraverso un percorso comune”. Una scelta condivisa, dunque. “Non siate tristi, siamo grate che esista il suicidio assistito. Siamo sicure che ci abbia risparmiato molte sofferenze”. Infine, il saluto affettuoso: “Vi auguriamo ogni bene. Ci vediamo sulla nuvola numero 7”.

Nessuno degli amici conosceva le intenzioni delle due sorelle. Secondo quanto riportato da Bild, le gemelle avevano organizzato tutto senza anticipare niente. Soltanto la sera prima della loro morte, alcune lettere erano state lasciate nelle cassette postali degli amici più cari. In ogni missiva c’era anche un piccolo gioiello appartenuto a una delle due. Non solo. Sulla busta c’era scritto di non aprire la lettera prima del 18 novembre.

La scelta delle Kessler ha riaperto il dibattito sul suicidio assistito, molto discusso anche in Germania, dove l’ordinamento giuridico riconosce il diritto dell’autodeterminazione e disciplina la pratica. Una svolta è arrivata nel 2020, quando i giudici costituzionali tedeschi hanno cancellato il divieto che impediva alle organizzazioni di offrire supporto. È quindi possibile assistere chi sceglie liberamente di concludere la propria vita, a patto che sia la persona stessa a eseguire l’azione finale.