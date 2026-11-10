“Ho la sindrome di Sjogren”: la confessione di Simona Izzo

Un periodo molto difficile dalla quale è uscita fuori soltanto grazie all’affetto familiare, in primis del marito Ricky Tognazzi. Per la prima volta in pubblico in televisione, l’attrice e doppiatrice Simona Izzo racconta la convivenza con la malattia che le è stata diagnosticata negli ultimi mesi, la sindrome di Sjogren.

“Pensavo di morire”

Ospite della trasmissione “Storie al bivio weekend” di Monica Setta, la 73enne romana ha spiegato i numerosi tentativi effettuati nel corso del tempo che non hanno portato ad alcun risultato prima di scoprire, finalmente, quale fosse la patologia di cui soffriva. “Stavo così male che ho pensato di morire. Mi sono detta, ed eravamo in estate: non arrivo a ottobre”, ha raccontato alla conduttrice. Sono state numerose le volte in cui la Izzo ha dovuto rifiutare l’ospitata in trasmissione perché colpita da quella che, inizialmente, sembrava fosse una dermatite. Nel corso del tempo i sintomi sono aumentati: problemi agli occhi, debolezza e difficoltà a respirare.

La scoperta della malattia

Dopo aver consultato un’immunologa è arrivata la scoperta. “Alla fine è venuto fuori che ho la sindrome di Sjogren, una malattia autoimmune non mortale, con cui si convive e ci si fa pace”. I momenti bui, però, sono stati tanti: Simona Izzo si rifiutava di mangiare, è andata in depressione e ha avuto un importante calo di peso. Accanto a lei, il marito Tognazzi l’ha aiutata a uscire da uno dei momenti di più duri della sua vita. “Ma io non volevo più niente, volevo solo capire cosa fosse successo”.

Cos’è la sindrome di Sjogren

Come spiega la Fondazione Veronesi, con questo nome si indica una malattia cronica autoimmune che nel 90% dei casi colpisce le donne. Il picco di incidenza è solitamente intorno ai 50 anni. “La malattia colpisce tipicamente le ghiandole esocrine, in particolare quelle lacrimali e salivari, provocando secchezza. I pazienti lamentano, infatti, col passare del tempo, occhi secchi (perché vengono prodotte poche lacrime) e bocca secca (perché viene prodotta poca saliva). La malattia può essere isolata o associata ad altre patologie infiammatorie o autoimmuni”, spiegano gli esperti.

Le cause e le cure disponibili

Ancora oggi non è stato accertato cosa possa scatenare la sindrome di Sjogren: si ipotizza che, alla base, ci siano fattori genetici, ormonali e ambientali. Per diagnosticare questa malattia si devono effettuare specifici test sulla secchezza oculare, talvolta con biopsia delle ghiandole salivari minori. Anche l’esame del sangue può dare preziose indicazioni se vengono determinati alcuni specifici anticorpi della malattia.

“Non esiste una terapia specifica per la sindrome di Sjögren - spiega la Fondazione Veronesi - La secchezza oculare è comunemente trattata con sostituti lacrimali o immunosoppressori topici; il trattamento della secchezza del cavo orale si può giovare di alcuni farmaci che stimolano la secrezione salivare, ma rimane importante mantenere sempre una accurata igiene orale per minimizzare il rischio di infezioni. Analogamente, è importante lubrificare le mucose vaginali. Si possono utilizzare inoltre farmaci anti-infiammatori non steroidei, glucocorticoidi, antimalarici e immunosoppressori se sono presenti manifestazioni extra-ghiandolari”