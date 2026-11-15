Kate Middleton andrà in India: prima missione con William dopo la malattia

Era il 2024 quando Kate Middleton annunciò la sospensione dei suoi impegni pubblici per sottoporsi a una chemioterapia preventiva per un cancro di cui non sono stati mai resi i dettagli. La cura per la terribile diagnosi ha dunque avuto la priorità sulle sue apparizioni pubbliche, con la speranza di una guarigione che le permettesse di rimanere accanto ai figli. Nonostante sia stato dichiarato che, ad oggi, la malattia sia in completa remissione, Kate Middleton non ha mai nascosto quanto questa continui ad avere un impatto abbastanza importante sulla sua vita. Per questo, la notizia del suo primo viaggio importante all’estero dopo questi anni passati nelle retrovie accende di speranza i sostenitori della corona inglese. Infatti, nonostante le apparizioni pubbliche di Kate siano man mano aumentate nel corso degli ultimi anni, il suo ultimo viaggio all’estero risale al 2024, quando si recò per due giorni in Italia per seguire un precedente impegno legato allo sviluppo nella prima infanzia.

Come si è appreso, dunque, Kate Middleton si unirà al marito William, erede al trono del Regno Unito, per un viaggio di tre giorni a Mumbai, in India. Il motivo del viaggio è la cerimonia di consegna dell’Earthshot Prize, un premio istituito proprio da William nel 2020, quando il suo impegno per la salvaguardia dell’ambiente - che condivide con il padre re Carlo - lo ha portato a creare qualcosa che avesse l’obiettivo di trovare delle soluzioni concrete per combattere il cambiamento climatico. L’Earthshot Prize è costituito da un assegno del valore di un milione di sterline (circa 1,2 milioni di euro) che viene consegnato a cinque vincitori che, con quel denaro, avranno la possibilità di realizzare i loro progetti. Secondo un portavoce della coppia a Kensington Palace, questo premio rappresenta l’ottimismo di chi vuole trovare una soluzione, invece di lasciarsi andare al più semplice pessimismo. “Si tratta di dimostrare,” si legge nella nota, “che, sebbene le sfide ambientali che il nostro pianeta deve affrontare siano gravi, l’ingegno, la determinazione e la creativita’ messi in campo per risolverle sono altrettanto potenti”.

La cerimonia di Mumbai, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe essere la più maestosa organizzata dall’istituzione del premio e William e Kate saranno affiancati da numerose celebrità del luogo: ci saranno l’eroe del cricket indiano Sachin Tendulkar e l’attrice e cantante Alia Bhatt. Tra gli ospiti è atteso anche Rami Malek, noto interprete della serie Io, Robot e vincitore del premio Oscar per la sua interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. La musica internazionale sarà invece rappresentata dal gruppo pop britannico Take That, che si esibiranno in India per la prima volta nella loro carriera. In un comunicato stampa il gruppo ha dichiarato che “Esibirci qui per la prima volta in assoluto, dopo tutti questi anni, e al fianco di persone straordinarie che stanno creando un futuro migliore per il nostro pianeta, è davvero speciale.”

Per i reali, il viaggio in India non sarà dedicato solo al premio patrocinato da William, ma sarà arricchito da eventi legati al mondo del cricket, della moda e del cinema indiani. Una vera e propria immersione nella cultura del luogo, che per Kate significherà riprendere in mano la sua vita pubblica, con la consapevolezza, come ha ricordato lei stessa in un’intervista apparsa su Country Life, che “il mio percorso di guarigione” non sarà “lineare. Ci saranno giorni buoni e giorni difficili. Ci vorrà tempo.”