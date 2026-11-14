L’incontro in piazza, la dichiarazione, le nozze a Pavia: la storia d’amore tra Max Pezzali e Debora Pelamatti

Un tour annunciato per il 2027, la seconda stagione di “Nord Sud Ovest Est” appena conclusa con successo e una serie di incontri già programmati alla Milano Music Week. Il compleanno di Max Pezzali, il 59esimo, non potrebbe essere più mediatico. Il cantante, da sempre allergico ai riflettori, si prepara a festeggiare in giro per l’Italia pronto a ricevere l’abbraccio virtuale dei fan. Al suo fianco ci sono il figlio Hilo e la moglie Debora Pelamatti. la donna che lo ha fatto ricredere sulla famosa “regola dell’amico” e che è stata la musa di molti suoi brani di successo, alcuni dei quali raccontano parte della loro storia d’amore nata a Pavia.

L’incontro in piazza

È il 1995. Gli 883 hanno appena pubblicato l’album “La donna, il sogno & il grande incubo”. Max è a Pavia per motivi personali quando incontra per caso Debora. Lei ha 21 anni e si è trasferita in città per motivi di studio: “Dopo la maturità classica mi sono trasferita a Pavia per frequentare l’università e non mi sono più spostata. È lì che ho conosciuto Max, per caso, un giorno in Piazza della Vittoria. Ci ha presentato un’amica comune: piacere Debby, piacere Max. Ed è finita lì. Lui stava a Roma, io vivevo a Pavia”, racconterà Debora al Corriere. Tra loro nasce un’amicizia sincera che prosegue negli anni: si incontrano a Pavia quando Max torna in città, frequentano la stessa compagnia di amici e con il tempo diventano confidenti.

L’aggressione dell’ex

Autunno 2012. Debora vive una relazione sentimentale turbolenta. Durante una lite con il fidanzato viene colpita con calci e pugni: disperata chiama Max che la raggiunge immediatamente. “Ma avevamo paura che andando al pronto soccorso insieme il giorno dopo i giornali scrivessero tutto. Avevo un orecchio tumefatto e mi girava la testa, chiamammo un’amica che mi portò in ospedale”, confesserà lei a Domani. L’episodio colpisce profondamente Max - che nel frattempo si sta separando dalla moglie – e il cantante decide di dichiarare i suoi sentimenti a Debora: “Mi confessa di essersi innamorato di me ma di non essere disposto ad assistere allo scempio che stavo facendo della mia vita, dice che non mi riconosce più e non vuole soffrire, che non mi avrebbe più risposto”. Per alcuni giorni Max non risponde alle chiamate di Debora e lei inizia a capire che anche i suoi sentimenti per lui sono cambiati.

“L’universo tranne noi”

Gennaio 2013. Debora vive ancora una situazione complicata con il fidanzato. Sa che si tratta di un amore tossico, è consapevole di dover prendere le distanze dall’uomo e Max è tornato a sostenerla. “Una sera Max mi porta fuori a cena, nel ristorante che era di fronte alla casa che sarebbe diventata la nostra, e mi dà il testo della canzone “L’universo tranne noi” scritto a mano su un foglio. Io ho riconosciuto alcune cose, parlava di noi e sono scoppiata in lacrime”, racconterà Debora in un’intervista rilasciata a FMP su YouTube: “La cameriera si avvicinò al tavolo per chiedere se andava tutto bene. Lì ho capito che la nostra non era un’amicizia, ma era un grande amore”.

La confessione alla Befana

6 gennaio 2013. Dopo la cena, Debora capisce che tra lei e Max c’è un sentimento profondo così, come aveva fatto lui poche settimane prima, va a casa sua per confessargli il suo amore. “Era la notte dell’Epifania mi sono infilata gli stivali, non ho tolto nemmeno il pigiama e sono corsa a casa sua alle tre. Non mi rispondeva, verso le 4 ha aperto la porta e gli ho detto che l’amavo. Mi aspettavo una scena da film e invece … mi ha fatto entrare a casa e ha chiesto se volevo dormire lì, però mi ha messa in un’altra stanza. Mi sono addormentata, la mattina era in cucina parlava di tutto, persino dell’Inter ma evitava l’argomento, poi dopo mezz’ora mi chiede se fossi stata ubriaca… io sono astemia. Gli ho confermato che l’amavo e ci siamo baciati”, racconterà Debora a Leggo. “Dal quel 6 gennaio del 2013 non ci siamo più lasciati, prendendoci cura l’uno dell’altra. Max non è stato una ruota di scorta, è stato fin da subito l’amore sano, l’amore pulito. E anche la cura”, confessò anni dopo Debora a Domani.

La prima uscita pubblica

21 giugno 2014. È il giorno delle nozze di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli e tra gli invitati ci sono anche Max e Debora. Per loro si tratta della prima uscita pubblica dopo l’inizio della relazione e il divorzio di Max da Martina Marinucci, dalla quale ha avuto il figlio Hilo. A Villa Sparina di Monterotondo Debora e Max vengono fotografati insieme sorridenti e affiatati dal settimanale Chi. Per i fan del cantante è la conferma che l’amore con Debora è solido e forte.

Il matrimonio a Pavia

Il 28 aprile 2019 Max e Debora si sposano. Per loro niente nozze in grande stile, ma un rito civile celebrato privatamente alla presenza di un ristretto gruppo di parenti e amici. A fare da cornice al matrimonio è Villa Necchi Portalupa, a Belcreda, dove – dopo le promesse – si svolge anche il ricevimento. Nella lista degli invitati non figurano celebrities ma solo le persone a loro più care. “Sei stato e continui ad essere il “Sì lo voglio” più bello della mia vita (e rinnovo quel sì ogni giorno). Me lo avevi promesso: “E saremo quel che tutti sognano, quell’amore che i cantanti cantano. Tanto forte, potente, immenso che sembra esagerato ed impossibile.…“. Ed eccoci qui a dare una speranza a tutti i friendzonati d’Italia, a continuare ad essere complici e migliori amici, a sognare insieme, ad invecchiare mano nella mano”, scriverà Debora anni dopo, nel giorno del loro quarto anniversario di nozze.

Il segreto del loro amore

Da tredici anni Max e Debora camminano fianco a fianco e il segreto della loro unione lo hanno svelato loro stessi in diverse interviste: cura reciproca e condivisione. “Da quando io e Max ci siamo trovati non riusciamo a stare troppo tempo da soli. Anche Hilo, quando è lontano, ci lascia dei bigliettini. Ci sentiamo più volte al giorno, cerchiamo di stare sulla stessa lunghezza d’onda anche se distanti. Siamo la forza gli uni per gli altri - anche con Hilo - se abbiamo bisogno di parlare, di sfogarci, di una carezza, di un bacio, ci siamo”, disse Debora a FMP. “Ho compreso quell’essenza dell’amore che non avevo colto quando ero più giovane. Non è solo passione e “andiamo fare un weekend sul lago” ma siccome la vita è farsi un mazzo così, genitori che non stanno bene, figli che diventano adolescenti, visite mediche da prenotare, devi avere qualcuno che condivida veramente con te le piccole grandi battaglie di tutti i giorni”, svelò Max al Corriere lo scorso giugno. “Non è l’entusiasmo dell’inizio della storia, la gioia, la sensualità e l’esaltazione, è dopo nei momenti di difficoltà che si diventa squadra. La coppia funziona quando due persone diventano squadra”, disse a Verissimo nel 2021.