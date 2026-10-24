L’incontro sul set, l’uscita a quattro, le nozze a Charleston, i figli: la storia d’amore tra Ryan Reynolds e Blake Lively

Compleanno a cifra tonda per Ryan Reynolds. Il 23 ottobre l’attore canadese ha compiuto 50 anni, trenta dei quali vissuti sul set e sotto i riflettori. Proprio durante le riprese di uno dei suoi film più celebri, “Lanterna Verde”, Reynolds incontrò Blake Lively, dando inizio a una delle love story più amate di Hollywood. Una relazione che, dopo oltre dieci anni insieme, continua a crescere grazie a un ingrediente fondamentale: l’amicizia.

Di recente, in un’intervista a Entertainment Tonight, Reynolds ha raccontato cosa tiene viva la complicità con la moglie, spiegando che innamorarsi non basta: “Non ci prendiamo troppo sul serio, ma siamo anche amici. Innamorarsi è fantastico, ma vi piacete davvero? È la domanda che bisogna porsi prima di iniziare una relazione. Noi ci siamo sempre piaciuti. Cresciamo insieme. Impariamo l’uno dall’altro. Sono fortunato ad avere un amica come lei”.

L’incontro sul set

Primavera 2010. A New Orleans, in Louisiana, iniziano le riprese del film “Lanterna Verde”. Ryan Reynolds e Blake Lively sono i protagonisti: lei è reduce dalle riprese del film di Ben Affleck “The Town”, lui è appena stato nominato da People l’uomo più sexy del mondo. Entrambi sono impegnati, Reynold è sposato con Scarlett Johansson mentre Blake è legata all’attore Penn Badgley, collega di Gossip Girl. Sul set di “Lanterna Verde” i due attori si scoprono molto simili e tra loro nasce un’amicizia che li porta a condividere momenti divertenti anche agli eventi di presentazione del film.

L’appuntamento a quattro

Marzo 2011. Impegnati nella promozione del loro film, in uscita nelle sale in agosto, Blake e Ryan si frequentano come amici anche lontano dagli eventi mondani. In questo periodo, però, sono tornati entrambi single e decidono di uscire insieme per un appuntamento, che si rivela però molto particolare. “Ricordo che fu divertente perché circa un anno dopo l’uscita e la fine di “Lanterna Verde” e tutto il resto siamo usciti a un doppio appuntamento”, racconterà Reynolds a “Entertainment Weekly” nel 2016: “Lei era con un altro ragazzo e io con un’altra ragazza ed è stato l’appuntamento più imbarazzante dal loro punto di vista, perché eravamo come fuochi d’artificio che si incrociano. Sì, è stato un primo appuntamento strano, ma siamo stati amici per molto tempo. Penso che sia il modo migliore per iniziare una relazione: partire dall’amicizia”.

Il flirt con Di Caprio

Giugno 2011. Ryan e Blake sfilano insieme alla première di “Lanterna Verde” a Hollywood. Sul red carpet i due attori sono molto complici e affiatati ma, nonostante la stampa li voglia già vicini, Blake si sta frequentando con Leonardo Di Caprio. I due attori sono stati fotografati insieme al Festival del Cinema di Cannes a maggio e trascorreranno insieme l’estate.

Il viaggio a Boston

Agosto 2011. Blake e Ryan si trovano entrambi a New York; sono impegnati su altri set cinematografici ma sono rimasti in contatto e il concerto dei Coldplay al Madison Square Garden si trasforma in una sorta di secondo appuntamento. La coppia viene paparazzata da People il giorno successivo a Boston durante una romantica cena in un ristorante di sushi poi vengono sorpresi a baciarsi alla stazione ferroviaria prima che Blake rientri a New York. Sarà Reynolds, anni dopo, a parlare di quel weekend. “Casualmente ho scoperto che lei stava andando a Boston. E anche io stavo andando a Boston. Così lei ho detto: ‘Andiamo insieme’. Siamo saliti sul treno e abbiamo viaggiato insieme: in realtà io la stavo solo supplicando di venire a letto con me”, scherzò l’attore durante l’ospitata nel podcast SmartLess: “Una settimana dopo le ho detto: ‘Dovremmo comprare una casa insieme’. Beh, lo abbiamo fatto”. Tre mesi dopo, a Natale, Blake vola in Canada per conoscere la famiglia di Ryan.

Le nozze a Charleston

Il 9 settembre 2012 Blake e Ryan si sposano nella piantagione di Boone Hall a Mount Pleasant, nella Carolina del Sud, appena fuori Charleston con una cerimonia intima e privata. I due attori si scambiano le promesse davanti a pochissimi invitati e solo dopo il “sì, lo voglio”, la notizia diventa pubblica. A fare da cornice alle nozze è la musica: sulle note di “Can’t Take My Eyes Off of You” di Frankie Valli il coro dei bambini della First Baptist Church accompagna Blake all’altare mentre al ricevimento Florence and the machine si esibisce in un breve concerto privato per gli ospiti sulle note di “You’ve got the love” e altri successi. Due mesi dopo, Ryan e Blake trascorrono una romantica vacanza a Parigi “inseguiti” dai fotografi del Daily Mail.

La prima gravidanza

Maggio 2014. Al Metropolitan Museum di New York i riflettori sono tutti puntati su Ryan e Blake. Al Met Gala la coppia appare più affiatata che mai, ma, terminato l’evento, i due saltano l’after party riservato alle celebrities e vengono fotografati a cena al Serendipity 3. La stampa non lo sa ancora, ma Blake è già incinta della primogenita James. L’attrice annuncia la gravidanza soltanto a ottobre, con una foto pubblicata sul sito Preserve, e poche settimane dopo si presenta al NYC’s Angel Ball con un elegante abito giallo che mette in risalto le prime forme della gravidanza. A gennaio 2015 nasce James, la prima dei quattro figli della coppia.

La nascita di Inez

Marzo 2016. Blake è impegnata nelle riprese del film “The Shallows” quando, sulla stampa americana, si diffonde la notizia della sua seconda gravidanza. Da sempre molto riservati sulla loro vita privata Ryan e Blake non confermano l’indiscrezione, ma il 30 settembre a New York nasce la loro seconda figlia Inez. Pochi mesi dopo, a dicembre, la coppia fa la prima apparizione pubblica con le due figlie in occasione del conferimento a Reynolds di una stella nella Hollywood Walk of Fame.

L’arrivo di Betty

Maggio 2019. Blake e Ryan tornano a essere protagonisti sul red carpet, questa volta alla prima del film di animazione “Detective Pikachu”, e le forme dell’attrice annunciano che la famiglia Reynolds sta per allargarsi nuovamente. A ottobre dello stesso anno nasce la terzogenita Betty.

Il decimo anniversario

Agosto 2021. A dieci anni dal loro primo appuntamento Ryan e Blake tornano all’O-Ya, il ristorante giapponese teatro dell’uscita a quattro, per festeggiare i dieci anni d’amore e su Instagram celebrano la ricorrenza con alcune foto fuori dal locale. “Se non fosse per questo posto nemmeno saremmo insieme. Non sto scherzando. Come il primo appuntamento, solo con scarpe più comode”, scrive Blake, mentre Ryan aggiunge: “Nessun ristorante ha un significato così grande per noi”.

La nascita di Olin

Settembre 2022. Ospite del decimo Annual Forbes Power Women’s Summit, Blake ufficializza l’arrivo del quarto figlio indossando un abito che non lascia dubbi sulla gravidanza. Il parto avviene a febbraio 2023, ma solo mesi dopo, durante la première del film “Deadpool & Wolverine” a New York, Ryan svelerà il nome del figlio, Olin. Oggi Ryan e Blake continuano a condividere la vita tra lavoro e famiglia, cercando di proteggere la privacy dei loro quattro figli e di ritagliarsi momenti lontano dai riflettori.