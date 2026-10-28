Luca Barbareschi, il dolore per la fine del matrimonio. Chi è Elena Monorchio

“Elena è stata la donna più importante della mia vita”. Così Luca Barbareschi è tornato a parlare della fine del suo matrimonio. Due anni dopo la separazione, avvenuta nel 2023, l’attore e conduttore ha confessato di non aver ancora superato la separazione. Sulle pagine del Corriere, alla vigilia del suo ritorno in tv con il format “Allegro ma non troppo” su Rai 3, Barbareschi ha raccontato: “Soffro molto per la fine del nostro matrimonio. L’ho fatta soffrire. Io avrei continuato ma se lei non vuole più stare con me, non posso certo obbligarla. Un giorno le ho detto: ‘Farai quel che vorrai del tuo futuro, ma sappi che hai la fortuna di sapere che ti amerò sempre’. Uno ama per la gioia di dare amore, non per avere per forza qualcosa in cambio”.

Chi è Elena Monorchio

Nata in Calabria nel 1977, Elena Monorchio è figlia di Andrea Monorchio, storico Ragioniere generale dello Stato e figura di rilievo delle istituzioni italiane. Dopo la laurea in Lingua e letteratura francese conseguita nel 2002 alla Sapienza di Roma, ha lavorato nel campo del marketing e della comunicazione prima di diventare interior designer e imprenditrice con la sua società Deliverhome specializzata in home staging. Nonostante le origini familiari legate al mondo istituzionale, ha sempre mantenuto un profilo riservato, apparendo raramente in pubblico accanto al marito se non nelle occasioni importanti.

Dall’incontro a Roma all’addio

Insieme da diciassette anni e con due figli, Maddalena e Francesco Saverio, Luca Barbareschi e Elena Monorchio si conobbero a Roma in piazza nel 2009 e tra loro fu un colpo di fulmine. Nonostante la differenza di età, vent’anni, l’amore fu travolgente e tre mesi dopo Elena era già in attesa della prima figlia. “Abbiamo deciso consapevolmente di fare un figlio dopo tre mesi che ci vedevamo, neanche così assiduamente”, aveva raccontato Elena a L’Arena. Nel 2012 nacque il secondogenito e tre anni dopo, con i figli a fare da cornice alle loro promesse, Elena e Luca si sposarono a Roma. Nonostante le crisi e gli errori più volte ammessi da Barbareschi, la coppia si era sempre mostrata affiatata nelle occasioni pubbliche fino all’addio arrivato nel 2023, ma confermato solo due anni dopo.