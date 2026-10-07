Manuela Arcuri sempre più vicina al principe Domenico Antonio Pallavicino: ecco chi è

Da giorni si parla di Manuela Arcuri e del principe Domenico Antonio Pallavicino. Dopo essere stati fotografati insieme a Montecarlo lo scorso settembre, l’attrice e il nobile genovese sono tornati a mostrarsi insieme durante un viaggio personale a Parigi e le immagini sono state pubblicate dal settimanale Chi.

Da tre anni Arcuri è il volto ufficiale della Fondazione Pallavicino, che promuove e valorizza il patrimonio culturale della storica dinastia genovese e in più di un’occasione ha condiviso gli impegni pubblici legati all’ente con il principe. Di recente l’attrice è stata anche scelta come madrina d’eccezione per il volo inaugurale di Airidea, la nuova compagnia aerea regionale lanciata nel giugno 2026 su cui ha investito il principe Pallavicino. Il rapporto professionale e culturale che li lega, però, si è intrecciato alle recenti immagini del loro viaggio a Parigi, che hanno alimentato le indiscrezioni su un presunto feeling speciale, senza però che i due abbiano ufficializzato una relazione.

Chi è principe Pallavicino

Nato a Stresa nel 1944, il principe è presidente della Fondazione Pallavicino ETS, impegnata nella conservazione e nella valorizzazione della storia e del patrimonio artistico della casata. Tra le attività promosse dall’ente ci sono mostre, pubblicazioni, convegni e borse di studio. Pallavicino è inoltre proprietario dello storico Palazzo Interiano Pallavicino, che si affaccia su piazza delle Fontane Marose a Genova. La sua storia personale è strettamente legata a quella della famiglia, una delle più antiche casate aristocratiche italiane e protagonista per secoli della vita di Genova. Dopo gli studi classici, si è dedicato alle lingue straniere e ha affiancato il padre nella gestione del patrimonio familiare, ma ha portato avanti anche molti impegni in ambito filantropico, come la donazione fatta nel 2024 all’Istituto Gaslini di Genova per la realizzazione di nuove sale parto e di spazi dedicati all’assistenza neonatale. Una parte della sua vita, quella privata, è rimasta invece sempre lontana dai riflettori, almeno fino ad oggi.