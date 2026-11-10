Morta Toukie Smith, ex compagna di Robert De Niro. È stata volto di “Miami Vice”

È morta a New York all’età di 74 anni Toukie Smith, ex top model degli anni Settanta ed ex compagna di Robert De Niro. Da tempo l’attrice combatteva una difficile battaglia contro la sclerosi multipla, che l’ha strappata all’affetto dei suoi cari mercoledì 4 novembre. La notizia del decesso è stata data dai figli, i gemelli Airyn e Julian, nati dalla relazione con De Niro, che hanno ricordato la “lunga e coraggiosa” battaglia affrontata dalla madre contro la malattia, che le era stata diagnosticata anni fa. “Era una forza della natura. Ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori e in quelli di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla”, hanno dichiarato i figli a The Hollywood Reporter.

Chi era Tourkie Smith

Nata a Philadelphia il 25 settembre 1952, Toukie Smith aveva mosso i primi passi nel mondo della moda subito dopo aver conseguito il diploma al Fashion Institute of Technology. In breve tempo si era affermata come una delle top model più richieste sulla scena internazionale, lavorando con alcune delle maison e dei designer più importanti dell’epoca come Givenchy, Thierry Mugler, Issey Miyake e Patrick Kelly. Aveva inoltre collaborato con il fratello Willi Smith, affermato stilista e figura di spicco della moda americana, scomparso nel 1987, a soli 39 anni. Protagonista di numerose campagne pubblicitarie, Toukie Smith era apparsa sulle copertine di riviste come Vogue e Cosmopolitan e nel 1978 era stata nominata modella dell’anno da Bloomingdale’s. Abbandonata la carriera da modella, alla fine degli anni Ottanta si era dedicata alla recitazione, prendendo parte ad alcuni episodi della quarta stagione di “Miami Vice” e facendosi conoscere per il ruolo di Eva Rawley, nel 1989, nella sitcom “227”. Sul grande schermo aveva recitato anche in diverse pellicole, tra cui “Talkin’ Dirty After Dark” (1991), “Così mi piace” (1994), “A casa di Joe” e “Uno sguardo dal cielo”, entrambe del 1996. Negli anni Novanta si era cimentata anche nel mondo dell’imprenditoria, aprendo a New York un ristorante che portava il suo nome, in West Houston Street.

La storia con Robert De Niro

Toukie Smith era stata legata all’attore Robert De Niro dal 1988 al 1996. La top model e il divo di Hollywood si erano conosciuti dopo la fine della relazione di lui con l’attrice Diahnne Abbott. Dalla loro unione erano nati due figli, i gemalli Aaron e Julian, concepiti attraverso la fecondazione in vitro e venuti alla luce grazie a una madre surrogata. Nel 2024 aveva fatto notizia il percorso di transizione intrapreso da Aaron, oggi Airyn, che aveva trovato il sostegno del padre. “Ho amato e sostenuto Aaron come mio figlio e ora amo e sostengo Airyn come mia figlia. Non vedo quale sia il problema. Amo tutti i miei figli”, aveva detto De Niro all’epoca.