Morto improvvisamente Eric Bauza, voce di Bugs Bunny e Daffy Duck: aveva 46 anni

Si è spento improvvisamente, all’età di 46 anni, l’attore e doppiatore Eric Bauza, conosciuto soprattutto per essere la voce moderna del coniglio Bags Bunny, di Daffy Duck e di numerosi altri personaggi dell’universo d’animazione dei Looney Tunes. L’attore, classe 1979 e nato a Scarborough, a Toronto, in Canada, sarebbe morto a seguito delle complicazioni legate a una patologia cadiovascolare ipertensiva di cui soffriva. L’annuncio della scomparsa è stato fatto dai familiari dell’attore che, sul suo profilo Instagram, hanno pubblicato un post in cui si legge: “Eric Bauza, doppiatore, vincitore agli Emmy Award e voce moderna degli iconici personaggi di Looney Tunes Bugs Bunny e Daffy Duck, insieme ad altri personaggi dei cartoni animati molto amati, è morto all’improvviso.” Il post si chiude con la promessa che “ulteriori dettagli” su quanto accaduto verranno condivisi presto, anche per tenere aggiornati i più di duecento mila followers che seguivano Bauza sui social.

Tra i messaggi di cordoglio che sono cominciati ad apparire online c’è anche quello di Channing Dungey, la presidente di Warner Bros. Television Group che, ricordando il doppiatore che ha ereditato il lasciato di Mel Blanc, ha detto: “Era un talento vocale unico, in grado di portare gioia e risate a milioni di persone in tutto il mondo.” La nota, pubblicata da Deadline, continua: “Durante i suoi quindici anni alla Warner Bros. Animation è stata la voce di Bugs Bunny e Daffy Duck, insieme a innumerevoli altri personaggi. Ha seguito le impronte di giganti come Mel Blanc. Ha dichiarato che portare avanti l’eredità leggendaria dei Looney Tunes è stato tra i più grandi onori della sua vita. Oltre al suo incredibile talento, Eric era una parte preziosa della nostra famiglia dell’animazione.” Il messaggio, come di consuetudine, si chiude con un pensiero “ai suoi cari”, che in questo momento stanno attraversando uno dei momenti più dolorosi dell’esistenza.

La carriera di Eric Bauza è iniziata nel 2001 quando ha preso parte a tre episodi della serie TV The Ripping Friend, per poi cominciare subito dopo la sua carriera da doppiatore, con progetti come Pupendo, il videogioco The Sims 2 e Ben 10. Sarebbe difficile fare una lista esaustiva dell’instancabile lavoro di Bauza, che all’attivo ha più di 400 titoli, tra progetti di doppiaggio e quelli di recitazione. Già solo nel 2026 l’attore aveva lavorato a progetti come il nuovo film dedicato ai Minions, il lungometraggio d’animazione L’isola dei ricordi e la serie Rick & Morty. Nel corso della sua ricca e prolifica carriera, Eric Bauza è stato candidato per ben 5 volte ai Daytime Emmy Awards per il suo lavoro per i Looney Tunes, per Muppet Babies, e Le avventure del gatto con gli stivali. Ha vinto tre Children’s & Family Emmy Awards per Teen Titans Go!,Bugs Bunny Builders e Looney Tunes Cartoon. La sua scomparsa, dunque, lascia un terribile vuoto nel mondo del doppiaggio e, nello specifico, nel mondo dell’animazione di casa Warner Bros.