Paul McCartney supera il miliardo: quanto vale il suo patrimonio

Benvenuto nel club dei 3.400 miliardari mondiali, Sir. Dopo una carriera lunga e piena di successi, il musicista e compositore inglese che non ha bisogno di presentazioni, Paul McCartney, 84 anni, per la prima volta è diventato miliardario. Secondo Forbes, infatti, il bassista e tastierista dei Beatles ha un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari.

A cosa deve la sua fortuna

Attualmente, è il terzo musicista più ricco del mondo dopo Jay-Z (2,8 miliardi di dollari) e Taylor Swift (2 miliardi di dollari). “The Billie” è il nome che la rivista economica ha dedicato al lancio della sua newsletter citando il suo catalogo musicale, le sue manovre legali, i tour e la sua collezione d’arte come la maggior parte della sua fortuna. Secondo Forbes, la maggior parte della fortuna di McCartney proviene da MPL Communications, la sua casa editrice fondata nel 1969, che gestisce il suo catalogo e i diritti d’autore di altri artisti.

La rivista sottolinea come l’acquisizione da parte di McCartney di cataloghi di artisti come Buddy Holly, oltre a spartiti di musical di Broadway e classici natalizi, contribuisca in modo significativo al suo patrimonio, ammontando a quasi un quarto di miliardo di dollari.

Quanto “incidono” i Beatles

Inoltre, in quanto membro dei Beatles, McCartney riceve il 25% dei guadagni dalla Apple Corps, la holding del gruppo, che genera 50 milioni di dollari all’anno tra streaming, vendite di vinili e merchandising. Forbes stima che questo flusso di entrate valga più di 150 milioni di dollari per ciascun membro o per i loro eredi. McCartney guadagna anche 10 milioni di dollari all’anno in base alla sua quota dei diritti d’autore sulle canzoni dei Beatles, per i quali ha lottato legalmente negli ultimi due decenni: il valore è di almeno 200 milioni di dollari.

McCartney, padre di cinque figli e nonno di otto nipoti, ha combattuto diverse battaglie legali per garantire a sé stesso, agli altri membri dei Beatles e ai loro eredi il massimo dei diritti d’autore.

Un’importante collezione d’arte

Nel totale dei suoi guadagni dobbiamo inserire anche le sue tournée mondiali, la più recente delle quali è “Got Back” che ha contato 79 spettacoli dal 2022 al 2025. Al di là della musica, McCartney possiede immobili in tutto il mondo e una collezione d’arte che include dipinti di Magritte e Picasso.

McCartney, a 84 anni, continua a essere molto attivo come musicista, avendo pubblicato di recente, lo scorso maggio, il suo ventesimo album da solista, “The Boys of Dungeon Lane”. È anche il soggetto del documentario “Man on the Run”, diretto da Morgan Neville, che racconta la sua vita dopo l’abbandono dei Beatles e la nascita del suo gruppo Wings.

“È forse più nobile non scrivere per soldi, ma solo per l’arte e per amore?“, si chiese una volta. ”Credo che le due cose possano coesistere. Sono felice di godermele entrambe”.