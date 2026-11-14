Re Carlo ospite del podcast di Elton John nel giorno del suo compleanno: 5 curiosità su Carlo III

La prima volta di un Sovrano ospite in un podcast è toccata a Carlo III, ma del resto il figlio di Elisabetta II è stato più volte un apripista per la Royal Family: è stato il primo a ricevere un’istruzione al di fuori delle mura del palazzo, il primo a laurearsi e il primo monarca britannico a essere divorziato e risposato con una persona divorziata. L’ospitata nel podcast “Rocket Hour” assume, però, un significato più importante.

In occasione dei 50 anni del King’s Trust, l’ente benefico da lui fondato nel 1976 per aiutare i giovani svantaggiati a trovare un impiego o avviare un’attività, Re Carlo ha accettato l’invito di Elton John, partecipando a una puntata speciale del suo podcast “Rocket Hour”. Durante la puntata, il re e la leggenda della musica hanno raccontato aneddoti e ricordi condivisi, parlato di canzoni ma soprattutto dell’impegno di King’s Trust a sostegno dei giovani nel mondo della musica. “I programmi del Trust possono fare la differenza infondendo fiducia e autostima nelle persone. Cerco di investire nel futuro ma soprattutto nel talento”, ha spiegato il monarca. La puntata, registrata negli studi londinesi di Apple, è stata pubblicata oggi, 14 novembre, in occasione del 78esimo compleanno di Carlo III, un uomo dalle tante passioni e con una vita spesso fuori dagli schemi.

La passione per il polo

Diviso tra il calcio e la caccia, il polo occupa da sempre un posto speciale nella vita di Carlo, una passione ereditata dal padre, il principe Filippo, e dal prozio Lord Louis Mountbatten. Carlo III disputò la sua prima partita ufficiale a 15 anni a Windsor Park per poi proseguire con la carriera agonistica fino al 1993, ma il Sovrano non rinunciò a giocare fino ai 57 anni. La sua passione per il polo gli costò una doppia frattura al braccio destro dopo una caduta - con conseguente intervento chirurgico e un innesto osseo – ma gli regalò anche qualche gioia, come il primo incontro con Camilla, avvenuto a bordo prato nel 1970. In quell’occasione, secondo le biografie reali, fu lei a rompere il ghiaccio con una battuta.

L’amore per la scrittura

Oltre a essere un prolifico scrittore di lettere – l’ultima è quella inviata a Papa Leone XIV in occasione del suo ricovero – Carlo III ha firmato anche numerosi libri, rivelando una innata passione per la scrittura che va ben oltre la corrispondenza privata. Negli anni il sovrano non si è fatto mancare nulla: ha firmato prefazioni e introduzioni e illustrato opere di altri autori, ma ha anche scritto diversi libri su temi a lui particolarmente cari come la natura, l’architettura e l’arte. Il primissimo volume scritto di suo pugno, però, è un libro per bambini - “The Old Man of Lochnagar” - pubblicato nel 1980, che raccoglie alcune storie di fantasia inventate e raccontate ai suoi fratelli Andrea ed Edoardo quando erano piccoli.

I gioielli del Corona

In fatto di gioielli re Carlo ha gusti singolari, spesso legati alla tradizione secolare della dinastia Windsor. I gemelli che predilige sono appartenuti a Giorgio V e Giorgio VI mentre gli orologi che ama indossare più di frequente portano firme meno convenzionali come Parmigiani Fleurier e Breguet. Il suo vero tratto distintivo, però, è lo chevalier che indossa al mignolo della mano sinistra: un anello a forma ovale in oro che porta impresso lo stemma del principe di Galles, che in passato era usato come sigillo. Il sovrano lo indossa fin dal giorno della sua investitura ufficiale, avvenuta il 1° luglio 1969, e gli fu regalato da sua madre, la regina Elisabetta II. Il cosiddetto signet ring riporta anche le parole in tedesco “Ich Dien” (“Io servo”), il motto attribuito al re Giovanni I di Boemia e adottato nel 1300 dall’allora principe del Galles.

Il pallino per il biologico

Convinto ambientalista e da sempre attento alle tematiche legate a natura e sostenibilità, re Carlo è anche un sostenitore dell’agricoltura biologica e ha trasformato le sue tenute – Highgrove prima e Sandringham successivamente – in veri e propri modelli di coltivazione organica e biodinamica. Nel 1990 fondò addirittura un suo marchio di prodotti alimentari biologici e naturali, Duchy Originals. I prodotti ottenuti dalla coltivazione dei terreni della tenuta di Highgrove House vennero inizialmente venduti nei negozi di Harrods poi approdarono sugli scaffali di tutti i supermercati britannici - prima della cessione del marchio a Waitrose – e i proventi vennero utilizzati per cause benefiche.

Diviso tra tè e whisky

Carlo III è un grande estimatore di tè ma non solo. Chi lo conosce bene riferisce che è disposto a rinunciare al pranzo ma mai a una tazza di tè, preferibilmente Darjeeling, una pregiata miscela indiana, zuccherato con dolcificante naturale – o a volte miele - e latte. Se da una parte c’è l’intoccabile rito pomeridiano, dall’altra c’è l’irrinunciabile appuntamento serale (e non solo) con un bicchierino di whisky scozzese meglio se Laphroaig invecchiato quindici anni. La distilleria di Islay, che produce imbottigliamenti esclusivi per la tenuta reale, è l’azienda di fiducia di Carlo III e riunisce sette produttori di whisky, a cui è stato concesso il Royal Warrant – il mandato reale – dal 1994