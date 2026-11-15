Tragedia al concerto di Elisa: una fan di 35 anni muore dopo un malore. La cantante in lacrime interrompe la serata

Doveva essere una serata di festa, un’occasione speciale per incontrare da vicino Elisa, magari riuscire a ottenere un autografo dopo averla ascoltata esibirsi, invece l’evento si è trasformato in tragedia. Poco prima dello show, infatti, una fan della cantante ha accusato un malore rivelatosi fatale: inutile l’intervento dei soccorsi, la donna è purtroppo deceduta.

Stando a quanto riferito, il terribile episodio si è verificato nella serate di ieri, sabato 14 novembre, all’Estragon Club di Bologna. Lì era in programma un raduno dei fan di Elisa, un evento a cui erano invitate soltanto le persone iscritte al fan club dell’artista. In totale, dunque, circa mille fan. L’evento era previsto per le ore 21.00. Il programma, purtroppo, è cambiato di colpo e in modo drammatico.

Mancava circa un’ora all’entrata in scena della cantautrice, quando una donna di 35 anni che si trovava nelle prime file ha accusato un malore. La giovane è stata immediatamente soccorsa e poi trasferita in ambulanza all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Qui è stato fatto il possibile per salvarle la vita, ma nonostante i disperati tentativi di rianimazione, tutto si è rivelato inutile: la 35enne è deceduta. Al momento si parla di un arresto cardiaco come causa della morte. Sulla donna non è stato rivelato altro per mantenere il doveroso riserbo. A quanto pare si chiamava Monica.

La tragedia ha profondamente colpito le persone che si trovavano all’Estragon Club e la stessa Elisa. Appreso della morte della sua fan, la cantante è salita sul palco, non nascondendo le lacrime. “Ciao ragazzi... mi dispiace tanto”, ha esordito, commossa. “Purtroppo è successa una cosa molto triste. Monica era qui per assistere al concerto, come tutti voi, ma ci ha lasciato, in ospedale. Noi stavamo per salire sul palco. Sapevamo che era andata via da qui in condizioni veramente gravi ed è deceduta in ospedale. Non ci sono parole. Eravamo qui per festeggiare, per stare tutti insieme, per celebrare la vita e le connessioni... Questo ci ricorda di quanto tutto sia prezioso”.

Il concerto è stato ovviamente annullato. Non è chiaro se il raduno si terrà in un’altra data.

Elisa ha un rapporto speciale con i suoi fan: segno evidente di ciò il palese dolore contenuto nelle sue parole.