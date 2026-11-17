Conflavoro non ha sottoscritto l’ipotesi di accordo quadro su rappresentanza, salari e contrattazione collettiva siglata il 12 novembre nella sede di Confindustria da CGIL, CISL, UIL e tredici associazioni datoriali, la cui firma definitiva è attesa per il 14 dicembre. La Confederazione riconosce i meriti dell’intesa sul piano contrattuale, ma non condivide i criteri alla radice i criteri di misurazione della rappresentanza datoriale. Presenta quindi un emendamento che fortifica il concetto di salario giusto e chiede al Parlamento una legge sulla rappresentanza con criteri pubblici e verifiche indipendenti.

“Partiamo da ciò che l’accordo riconosce e che condividiamo, — dichiara il presidente di Conflavoro, Roberto Capobianco —: il salario giusto si misura sul TEC e un contratto diverso da quello di riferimento, se garantisce un Trattamento Economico Complessivo equivalente, dà diritto agli stessi benefici di legge. Conta quindi la sostanza, cioè il contratto di riferimento e non chi lo sigla: è il principio di equivalenza messo nero su bianco nel Codice Appalti e nel decreto Primo maggio. Al Governo riconosciamo dunque l’impegno e il grande merito di aver portato nel dibattito il tema del pluralismo sindacale e contrattuale. Ed è positivo che le 16 sigle lo abbiano messo in agenda, anche se non condividiamo il metodo, con due pesi e due misure. I sindacati hanno finalmente deciso di contarsi, con iscritti e voti; le associazioni datoriali no: vogliono infatti contare i lavoratori a cui si applica il loro contratto, cioè quanto quel contratto è diffuso, non quante imprese hanno scelto di aderire alle loro sigle”.

Conflavoro lancia così la propria proposta. “Serve una legge sulla rappresentanza, scritta dal Parlamento coinvolgendo al tavolo tutte le sigle di qualità, che preveda criteri pubblici e verifiche indipendenti: si misura il mandato — imprese associate e addetti, certificati da un soggetto terzo — come già avviene per i sindacati. E nell’immediato un emendamento al decreto 62, che per il salario giusto prenda il contratto più applicato in ciascun settore, sui dati pubblici di CNEL e INPS. La rappresentanza è un mandato da meritare, non un’eredità da difendere”, spiega Capobianco.

Anche sul merito degli altri criteri scelti dall’accordo, il giudizio resta netto. “Il primo premia chi è nato prima, ma l’anzianità è una data, non un merito: nessuna legge annovera l’età di un’associazione tra gli indici di rappresentanza. Il secondo fa valere le reti europee, che però sono un circuito mediato dalle stesse sigle nazionali già al tavolo, e nulla dicono del sostegno reale alle imprese italiane. Il terzo rivendica il welfare contrattuale come un titolo della singola sigla: ma il welfare è una conseguenza della rappresentanza, non la sua prova, nasce dalla bilateralità e quindi è costruito insieme ai sindacati”.

“Il punto di fondo è semplice: un accordo tra privati produce effetti solo tra chi lo firma, e tale deve restare. Non può valere erga omnes per chi non l’ha firmato, né il Ministero può recepirlo come regola per tutti. La firma del 14 dicembre non cambia la natura dell’atto: chi deve essere misurato non può scegliersi da solo il metro. Troviamo insieme, con la regia del Ministero, un accordo inclusivo per il bene di tutte le imprese e tutti i lavoratori, e che metta al primo posto la lotta al dumping”, conclude Capobianco.