L’UGL ha seguito attivamente il confronto che ha portato all’ipotesi di accordo quadro sulla rappresentanza e ha condiviso da sempre la necessità di misurare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali e di contrastare ogni forma di dumping contrattuale: quello dei cosiddetti “contratti pirata”, ma anche quello tra diversi sistemi di relazioni industriali. Si valutano inoltre positivamente il riconoscimento del “salario giusto”, definito dalla legge 62/2026, come riferimento per le retribuzioni.

«Un accordo sulla rappresentanza è necessario, ma non può diventare uno strumento per comprimere, anche indirettamente, il pluralismo sindacale e la democrazia economica: beni preziosi tutelati dalla Costituzione. Le regole della rappresentanza devono nascere dalla partecipazione e dal contributo di tutti i soggetti sindacali. Un’intesa tra alcune parti non può tradursi nell’imposizione di regole a chi non ha concorso a definirle, né diventare occasione di discriminazione. L’UGL è quindi disponibile a un confronto aperto a tutti, per affrontare i numerosi nodi che l’ipotesi di accordo lascia irrisolti. A cominciare dal ruolo dell’IPCA al netto dei beni energetici importati: questo parametro deve rappresentare una base di discussione per i rinnovi contrattuali, non un tetto agli aumenti retributivi, soprattutto quando l’inflazione è trainata prevalentemente dai costi dell’energia.

Contrastare il dumping e tutelare il pluralismo sindacale sono obiettivi che devono procedere insieme», Lo dichiara Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito al preaccordo quadro sottoscritto il 12 novembre da tredici associazioni datoriali e da CGIL, CISL e UIL.