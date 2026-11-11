Alleanza tra pubblico e privato per spingere l’housing sociale

«L’accordo con Torre SGR ci consente di mettere a disposizione 80 appartamenti a canone calmierato per famiglie in difficoltà, studenti e lavoratori che non riescono a sostenere gli affitti di mercato». Francesca Maletti, vicesindaca e assessora alle Politiche abitative del Comune di Modena, presenta così l’intesa al Cnpr forum Affitti accessibili, la sfida tra pubblico e privato, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.

L’operazione punta a coniugare recupero immobiliare, sostegno abitativo e rendimento previdenziale. Attraverso Agenzia Casa, il Comune garantisce alla proprietà il pagamento dei canoni e il rimborso delle spese condominiali; si aggiunge un’aliquota Imu ridotta. «Riportare gli immobili a un uso abitativo significa rispondere a chi cerca casa e restituire valore al patrimonio esistente», sottolinea Maletti, ringraziando il Fondo per una scelta che tutela anche le risorse degli iscritti.

A illustrare l’investimento è Diego Freddi, amministratore delegato e direttore generale di Torre SGR. Dopo la prima convenzione del 2023, il modello viene replicato su un secondo fabbricato. «Il Fondo investirà oltre 5 milioni di euro per recuperare 80 alloggi e riconsegnare l’edificio riqualificato entro circa dodici mesi», spiega. La locazione di lunga durata permette di generare entrate stabili e prevedibili per la Cassa, investitore del Fondo, a sostegno delle prestazioni previdenziali. «Il valore dell’operazione è restituire alla città un immobile inutilizzato e ampliare l’offerta di abitazioni accessibili», aggiunge Freddi.

Il confronto si allarga alle politiche nazionali con Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia in Commissione Ambiente della Camera: «L’housing sociale è parte integrante del Piano Casa approvato a luglio, che unisce risorse pubbliche e private, progettazione e gestione responsabile». Secondo Mazzetti occorre seguire l’intero ciclo dell’abitare, dalla scelta delle aree all’amministrazione degli immobili. L’obiettivo è raggiungere anche la fascia grigia: chi non può accedere all’edilizia popolare, ma non dispone di risorse sufficienti per un mutuo o un affitto di mercato. «La casa deve diventare una base di autonomia, fino alla possibilità di acquistarla attraverso formule di locazione con riscatto».

Marco Grimaldi, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Commissione Bilancio a Montecitorio, richiama invece la centralità dell’intervento pubblico. «Le risorse devono ampliare l’offerta di alloggi accessibili, non incentivare gli operatori privati», afferma. Secondo il parlamentare di Avs, in Italia le case popolari sono 2,5 ogni cento abitazioni, contro quote del 10, 15 o 20% in altri Paesi europei.

Grimaldi indica circa 600 mila persone in attesa di un alloggio pubblico e oltre un milione di inquilini in povertà. «Occorre recuperare e destinare all’uso sociale una parte consistente del patrimonio abitativo». Al centro della sua proposta, canoni rapportati ai redditi e tutele per lavoratori poveri, disoccupati, precari e persone fragili. Due approcci diversi, con un nodo comune: aumentare le abitazioni disponibili a costi sostenibili garantendo continuità agli interventi nel tempo.