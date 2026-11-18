Strada spianata per Pablo Hernández de Cos verso la guida della Bce. Il candidato spagnolo, che attualmente ricopre la carica di direttore generale della Banca dei Regolamenti Internazionali, incassa l’appoggio della Germania dopo che la settimana scorsa era stata Parigi a schierarsi a suo favore nella corsa alla successione di Christine Lagarde, che lascerà la presidenza in anticipo il prossimo 7 febbraio.

Il ministero delle Finanze tedesco ha dichiarato di voler proporre Markus Brunnermeier, economista della Princeton University, per il ruolo di capo economista della banca centrale europea; una mossa che ha innescato la convinzione che Berlino andrà a sostenere la candidatura di de Cos alla presidenza al fine di mantenere gli equilibri nel Comitato esecutivo della Bce (composto da sei membri) tra esponenti europei settentrionali e meridionali. Il trio di nomine che l’Ue si appresta a discutere sarebbe dunque de Cos come nuovo presidente dell’Eurotower, Brunnermeier capo economista e una candidata francese nel ruolo di responsabile delle operazioni di mercato, attualmente ricoperto da Isabel Schnabel e che a gennaio lascerà per andare all’Fmi. Alla luce delle elevate tensioni sul mercato del debito francese, Parigi punta con forza alle deleghe sui mercati, oggi in capo alla Schnabel, in quanto comprendono la gestione dei programmi di acquisto di obbligazioni da parte della Bce. Tra le papabili candidate spiccano l’ex capo economista dell’Ocse, Laurence Boone, e la vicegovernatrice della Banque de France, Agnès Bénassy-Quéré. L’intesa complessiva sui tre nomi dovrebbe essere formalizzata dal governo di Berlino nella giornata di oggi, termine ultimo per presentare le nomine all’Eurogruppo.

Un’intesa sull’asse Parigi-Berlino che spiana la strada a un candidato, lo spagnolo de Cos, dalla grande esperienza in quanto ex governatore della banca centrale iberica durante gli anni in cui alla Bce sedevano Mario Draghi e poi Christine Lagarde. Il mercato vede de Cos come un esponente più accomodante in ambito di politica monetaria rispetto all’olandese Klaas Knot, considerato più un falco. Ad oggi i mercati scontano un nuovo rialzo dei tassi a dicembre e almeno un’altra stretta monetaria nel 2027.