Cdp e Confindustria insieme per rafforzare le start up

Un protocollo biennale per attirare capitali privati nelle startup italiane con il coinvolgimento di fondi pensione, casse di previdenza, banche e assicurazioni. Questo è l’obiettivo della nuova intesa tra Confindustria e Cdp Venture Capital, presentata ieri a Milano nella sede di Assolombarda . «Con la tappa di Milano si conclude un percorso che ha attraversato l’Italia per ascoltare le imprese», ha spiegato Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cdp. «Abbiamo toccato dieci capoluoghi di regione, incontrato 530 imprese da Nord a Sud», ha aggiunto Dario Scannapieco, ad di Cdp: «Così vogliamo essere al fianco delle imprese», ha concluso.

Dal 2022 quasi 16 miliardi di euro sono stati utilizzati a sostegno delle imprese in Lombardia. «Il roadshow ha mostrato quanto sia importante partire dalle esigenze concrete» ha aggiunto Angelo Camilli, vicepresidente di Confindustria per il credito, la finanza e il fisco. Col nuovo protocollo Confindustria segnalerà le startup più promettenti, che Cdp Venture Capital valuterà per gli investimenti. L’accordo faciliterà il trasferimento delle competenze dalle università all’industria: «Occorre accelerare l’adozione delle nuove tecnologie da parte delle industrie», ha spiegato Emanuele Levi, ad di Cdp Venture Capital. Il protocollo prevede la valutazione di iniziative per favorire la nascita di spin-off, startup e scaleup. «La collaborazione può aiutarci a trasformare queste opportunità in crescita» ha concluso Alvise Biffi, presidente di Assolombarda.