La manovra di bilancio è entrata nel vivo del dibattito parlamentare, sono strati presentati quasi 7.000 emendamenti alla legge ma l’indicazione di Giorgia Meloni e di Giancarlo Giorgetti è di non stravolgere quanto fatto finora. Di seguito i temi principali

Condoni

Per quanto riguarda i condoni edilizi, l’intenzione è quella di imporre tempistiche certe ai Comuni per evadere le pratiche arretrate rimaste bloccate, fatta eccezione per i casi in cui sussistano vincoli legati al rischio sismico o idrogeologico. Inoltre, si profila l’opportunità per le amministrazioni regionali di riaprire i termini per regolarizzare abusi del passato, analogamente a quanto avvenuto in passato in Campania, valutando infine una specifica sanatoria comunale per piccoli interventi privi di valenza strutturale.

Aiuti all’infanzia

Sul fronte della tutela dell’infanzia, Fratelli d’Italia avanza la creazione di uno stanziamento economico mirato, pari a un milione di euro all’anno a partire dal 2027, volto alla realizzazione di strutture protette per prevenire l’abbandono dei neonati, dotate di tecnologie di climatizzazione, sistemi di videosorveglianza anonima e dispositivi di allarme collegati direttamente con i presidi sanitari.

Previdenza

In materia di previdenza, il testo attuale prevede la perequazione integrale degli assegni esclusivamente fino alla soglia di quattro volte il trattamento minimo, introducendo decurtazioni progressive per gli importi superiori, sebbene si stia valutando di estendere la piena rivalutazione fino a cinquemila euro. Rimane invece da definire la destinazione finale delle risorse stanziate nel fondo dedicato alla flessibilità in uscita. Specifiche tutele previdenziali vengono sollevate per il personale appartenente alle forze dell’ordine, con l’obiettivo di neutralizzare le penalizzazioni nei trattamenti di quiescenza attraverso l’individuazione di risorse dedicate.

Sanità e istruzione

Le risorse destinate al comparto sanitario sono oggetto di trattativa per incrementare la dotazione di base prevista per il Fondo sanitario nazionale, valutando l’immissione di ulteriori fondi e possibili modifiche alla misura che assegna voucher per le spese mediche della popolazione ultra 75enne. Nel settore dell’istruzione si registra il dietrofront rispetto ai tagli precedentemente previsti sugli organici del personale scolastico e amministrativo, pur restando da chiarire se tali disposizioni verranno definitivamente cancellate o posticipate al decennio successivo.

Sicurezza pubblica

Le richieste in ambito di sicurezza pubblica includono il potenziamento dell’operazione Strade Sicure, con la proposta di incrementare significativamente il contingente di militari impiegati sul territorio nazionale rispetto alla dotazione attuale. Prevista anche l’introduzione del divieto di utilizzo dei social sotto i 13 anni: divieto completo che decade dai 13 ai 15 anni, quando si prevede un passaggio sotto la gestione dei genitori.

Fiscalità

Per quanto concerne i crediti fiscali legati all’edilizia, il discusso meccanismo di diluizione decennale dei crediti fiscali accumulati subirà verosimilmente una revisione, a seguito delle rimostranze avanzate dagli istituti di credito e dal comparto economico, valutando una riduzione della durata a cinque anni e l’introduzione di franchigie per i redditi inferiori. La tassazione sui trasferimenti di residenza fiscale all’estero, nota come exit tax, è al centro di ipotesi di revisione finalizzate ad alzare la soglia minima di applicabilità economica e a escludere dal perimetro le piccole e medie imprese innovative e le startup. Le agevolazioni fiscali per le nuove generazioni prevedono l’applicazione di una tassa piatta agevolata sugli incrementi retributivi dei lavoratori dipendenti più giovani, con la proposta di estendere tale beneficio anche ai neoassunti. Il pacchetto per la competitività economica valuta la proroga temporale degli incentivi fiscali sugli investimenti materiali delle imprese, estendendo l’iperammortamento fino al 2029. Infine, le perplessità espresse dagli operatori finanziari e dai mercati in merito all’aumento della tassazione sulle transazioni finanziarie potrebbero portare a un riesame della norma da parte del governo.