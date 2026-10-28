Il nostro sport nazionale non è il calcio. E il rigore non è un penalty ma un atteggiamento di rispetto verso gli italiani. No, troppo spesso il nostro sport nazionale è piangerci addosso. Inventiamo il futuro e poi ci lamentiamo perché non arriva a domicilio. Al Forum di Moneta e del Giornale abbiamo provato a cambiare disciplina: riunire industria, energia, banche, infrastrutture e innovazione. Abbiamo chiesto a Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti come si tengono i conti in ordine senza dimenticare di fare gol. E ai protagonisti dell’economia come trasformare il talento in crescita comune. Non cercavamo un coro: in democrazia si può dissentire senza smettere di costruire. Lo abbiamo chiamato Forum perché nell’antichità era la piazza degli uomini, non il palcoscenico degli algoritmi. Non abbiamo miracoli da esibire né ricette da vendere. Abbiamo una proposta: smettiamola di recitare la parte della nazione sconfitta. Diciamoci ciò che funziona e ciò che va cambiato, senza sconti e senza piagnistei. Anche un giornale serve a questo: strappare le persone al rumore delle parole e riportarle in piazza. Il futuro non si eredita, non si scarica, non si compra. Si costruisce insieme. Con coraggio e sacrificio.