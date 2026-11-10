Costruirsi la pensione da ragazzi: l’arma in più del fondo nuovi nati

La rubrica settimanale de Il Giornale che collega fenomeni macroeconomici alla vita di tutti i giorni perché spesso sono i temi che sembrano più lontani ad avere un effetto sulle tasche dei cittadini.

Un investimento sul futuro delle nuove generazioni, ma anche un modo per avvicinare gli italiani alla cultura della previdenza fin dalla nascita. Marina Calderone esprime soddisfazione per l’introduzione del Fondo per i nuovi nati, il «salvadanaio» previdenziale inserito nella manovra. Dal 2027 lo Stato verserà 100 euro all’anno per ogni bambino, fino al compimento dei 18 anni. Un primo capitale che potrà essere alimentato anche dai familiari con contributi volontari al fine di creare una seconda rendita pensionistica. Una misura che guarda lontano, in un Paese chiamato a fare i conti con l’invecchiamento della popolazione e con il restringimento della platea dei lavoratori. Il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, ha sottolineato il valore dell’iniziativa, che introduce il principio di cominciare a costruire una posizione previdenziale fin dalla nascita, sfruttando il tempo e la capitalizzazione. L’obiettivo è offrire a tutti i bambini una prima dotazione, indipendentemente dalle possibilità economiche delle famiglie.

I numeri demografici spiegano perché il tema sia centrale. Secondo le proiezioni Istat, la popolazione italiana scenderà dai 58,9 milioni del 2025 ai 55 milioni del 2050. Gli over 65 passeranno dal 24,7% al 34,5% dei residenti, mentre la popolazione tra i 15 e i 64 anni si ridurrà dal 63,4% al 55,3%: quasi sette milioni di persone in meno in età lavorativa. La fotografia dell’Inps rende il quadro evidente. Nel 2025 le prestazioni pensionistiche hanno raggiunto quota 23,1 milioni, per un valore complessivo di 372,45 miliardi di euro, il 2,3% in più rispetto all’anno precedente. I beneficiari sono 16,4 milioni. Sul fronte delle nascite, intanto, nel 2025 sono venuti al mondo 355.772 bambini, il 3,8% in meno sul 2024. La fecondità è scesa a 1,14 figli per donna, nuovo minimo storico. Nel 2008 i nati erano oltre 576 mila. In meno di vent’anni l’Italia ha perso più di 220 mila nascite all’anno.

È in questo scenario che si inserisce il Fondo «Valore nuovi nati». Il meccanismo prevede un versamento statale di 100 euro ogni anno per 18 anni, per un totale di 1.800 euro. Ipotizzando un rendimento composto del 2% annuo, il capitale arriverebbe a circa 2.140 euro; con il 3% salirebbe a circa 2.390 euro. Si tratta di simulazioni indicative e non di rendimenti garantiti. La gestione sarà affidata a Cassa depositi e prestiti. Le famiglie potranno aggiungere risorse proprie attraverso versamenti volontari, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste: questo può fungere da spinta. Molti italiani hanno già una posizione di previdenza integrativa aperta, ma spesso con dentro somme ancora molto contenute. L’obiettivo può essere quello di facilitare l’accesso a questi strumenti, incentivare i versamenti e favorire la crescita di posizioni previdenziali che sono rimaste poco alimentate. Il contributo pubblico rappresenta un punto di partenza, sul quale costruire un risparmio più consistente. Resta il tema delle dimensioni dell’investimento. «Per ottenere un capitale davvero significativo servono versamenti costanti e un orizzonte temporale lungo», è l’osservazione di Antonio Tognoli, responsabile delle analisi macro di Cfo Sim. «Una cosa del genere richiede anche un altro tipo di investimenti e una gestione adeguata, capace di valorizzare il risparmio nel tempo».

Il conto pubblico non è irrilevante. Secondo le stime dell’Osservatorio sui Conti pubblici italiani, il costo partirà da circa 35-36 milioni nel 2027 per arrivare a circa 630 milioni di euro all’anno a regime. Una cifra da valutare anche alla luce dell’obiettivo di ampliare l’accesso alla previdenza complementare. Il fondo non pretende di risolvere da solo il problema demografico né quello della sostenibilità pensionistica. Può però rappresentare un primo passo per avvicinare le famiglie alla pianificazione finanziaria e abituare i giovani a considerare la pensione come un percorso da costruire nel tempo. La sfida sarà accompagnare questa iniziativa con politiche per il lavoro, servizi per le famiglie e strumenti capaci di rendere la previdenza complementare accessibile.