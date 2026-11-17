Mentre si allungano i tempi per l’esame delle offerte per l’ex Ilva, con i commissari che come previsto hanno chiesto ad Arvedi e Jindal ulteriori chiarimenti e integrazioni alle loro proposte, è andato in scena ieri il primo atto dell’interrogatorio a Lucia Morselli. Sull’ex ad di Acciaierie d’Italia pesano tra le ipotesi di reato l’associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e truffa ai danni dell’Ue. Per lei e altri due indagati la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari. Morselli è arrivata in Tribunale dopo le 11, accompagnata dai legali, e l’interrogatorio sarebbe durato fino a sera. Ai cronisti che le chiedevano come stesse ha risposto: «Come venerdì», definendo quella che l’attendeva «una giornata di lavoro».

L’audizione era stata rinviata a oggi dopo il protrarsi dell’interrogatorio di Alessandro Labile, ex direttore dello stabilimento, che - a quanto si è appreso - avrebbe riferito di aver segnalato senza ottenere risposte le criticità nella gestione degli impianti. Ai vertici è contestata, secondo l’accusa, una gestione orientata a ridurre i costi di manutenzione, con conseguenze ambientali e sulla sicurezza dei lavoratori.

In parallelo, i sindacati Fim, Fiom e Uilm chiedono ancora di conoscere nel dettaglio i piani industriali e le prospettive occupazionali per gli stabilimenti.

Per i sindacati una convocazione serve quanto prima. «Noi riconfermiamo quello che abbiamo già chiesto - fa sapere la Fiom -. Il fatto che i commissari abbiamo bisogno di più tempo per scegliere non cambia le nostre necessità. Vogliamo sapere nel dettaglio le offerte». La convocazione al tavolo servirebbe soprattutto a chiarire gli aspetti delle offerte.