Economia sociale. “Il Piano d’azione non resti uno spot”

Non chiedono risposte immediate, ma risposte solide. Sul palco finale del primo Festival dell’Economia Sociale, a Forlì, il mondo dell’economia sociale a trazione cooperativa presenta il conto alla politica: il Piano d’azione nazionale deve durare. «Chiediamo al governo, e a quelli che verranno, continuità», hanno scandito Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, Gabriele Sepio, direttore scientifico della kermesse, e Luigi Bobba, alla guida della Fondazione Terzjus. Lo fanno nelle ore cruciali della manovra, ma con una richiesta precisa: dieci anni di orizzonte e riconoscimenti fiscali per chi merita.

I numeri, d’altronde, pesano. L’economia sociale vale l’8% del Pil, conta 400mila tra enti e imprese, dà lavoro a 1,53 milioni di persone e può contare su 4,6 milioni di volontari. Dentro ci sono cooperative, Terzo settore, sport dilettantistico, enti religiosi, credito cooperativo, fondazioni bancarie e filantropia. Un mondo che Bruxelles ha già inserito tra i 14 ecosistemi industriali strategici d’Europa.

Tre giorni, 32 panel, 130 relatori e oltre 4mila presenze: la prima edizione, intitolata “Un Piano che genera valore. Dalla complessità al sistema”, ha richiamato la politica al completo. Da Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, a Roberta Metsola, presidente dell’Europarlamento, con le vicepresidenti Picierno e Sberna. Presenti il vicepremier Antonio Tajani e i ministri Francesco Lollobrigida e Tommaso Foti, la viceministra Maria Teresa Bellucci, il viceministro Maurizio Leo, le sottosegretarie Lucia Albano e Lucia Borgonzoni. La segretaria del Pd Elly Schlein, Maurizio Lupi, Lorenzo Malagola, Silvia Roggiani e Pierferdinando Casini. Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, i governatori dell’Emilia Romagna Michele De Pascale e delle Marche Francesco Acquaroli, il vicepresidente della Corte Costituzionale Antonini e il sindaco di Forlì Zattini.

Una passerella bipartisan. La viceministra al Lavoro e alle politiche sociali Bellucci ha annunciato una prima dotazione di 150 milioni. È un inizio.