Energia elettrica, se Germania e Francia pagano più dell’Italia

Germania (351€/MWh), Austria (378), Svizzera (322), Francia (304). Sono alcuni dei prezzi dell’energia all’ingrosso registrati oggi in Europa, monitorati giorno per giorno dal sito https://euenergy.live/it. Tutti più alti di quelli italiani. A leggere i numeri, sorge spontanea una domanda: se tanti Paesi europei registrano prezzi dell’elettricità superiori ai nostri, perché si prende sempre l’Italia come esempio negativo? Le cifre dimostrano che quando la produzione da fonti rinnovabili diminuisce a causa del meteo in alcune aree, molti Paesi europei vedono il prezzo dell’elettricità salire vertiginosamente.

La spiegazione risiede nel funzionamento del mercato elettrico europeo. Quando diminuisce la produzione da vento, sole e acqua, il sistema deve ricorrere maggiormente a centrali alimentate da combustibili fossili, come gas e carbone, per soddisfare la domanda. Nel meccanismo del prezzo marginale, l’ingresso di impianti con costi di produzione più elevati può determinare un aumento del prezzo dell’elettricità per l’intero mercato.

Allo stesso tempo, le attuali tensioni sui mercati europei mettono in evidenza un altro aspetto fondamentale: la necessità di affiancare alla crescita delle rinnovabili investimenti in sistemi di accumulo, infrastrutture di rete resilienti e capacità di generazione flessibile. Una maggiore diffusione di eolico e fotovoltaico consente di ridurre complessivamente la dipendenza dai combustibili fossili, ma non elimina automaticamente i picchi di prezzo durante i periodi caratterizzati da condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Energia elettrica

Per questo motivo, la transizione energetica dovrebbe procedere attraverso un sistema sempre più diversificato, capace di valorizzare l’energia rinnovabile quando disponibile e di garantire continuità e stabilità delle forniture quando la produzione diminuisce. Gli accumuli, le interconnessioni tra Paesi e le altre risorse di flessibilità rappresentano elementi essenziali per raggiungere questo obiettivo.

Quanto sta accadendo in Europa dimostra una volta di più che il caro energia non può essere considerato un’anomalia esclusivamente italiana. Tutt’altro. Gli aumenti registrati in Germania, nei Paesi Baltici, nell’Europa orientale e, in alcuni momenti anche in Francia (nonostante il contributo del nucleare) confermano che nessun sistema elettrico è sempre completamente immune dalla volatilità dei prezzi.

Questo non significa ignorare le criticità strutturali dell’Italia. Il mix energetico nazionale resta particolarmente esposto alle oscillazioni del prezzo del gas, che continua a svolgere un ruolo rilevante nella formazione dei prezzi all’ingrosso. Proprio per questo, accelerare sulla diversificazione delle fonti e sull’aumento della capacità produttiva nazionale rappresenta una priorità economica, oltre che ambientale.

In questa prospettiva assume particolare importanza anche lo sblocco dei progetti rinnovabili ancora fermi dal punto di vista autorizzativo. In Italia, le richieste di connessione relative a nuovi impianti hanno raggiunto una potenza complessiva nell’ordine di 150 GW, un potenziale significativo che però richiede un’accelerazione delle procedure.