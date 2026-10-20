Fisco, un clic per navigare. 4.700 norme e 8 testi unici

Oltre 4.700 disposizioni tributarie, disperse in più di 440 provvedimenti, riordinate in otto testi unici che entreranno in vigore il primo gennaio 2027. Per orientarsi nella riforma arriva TrovaTU, il motore di ricerca del ministero dell’Economia che consente di individuare con un clic dove sono finite le singole norme e di verificare eventuali modifiche o abrogazioni. Iva, imposte dirette e sanzioni sono già i temi più cercati, anche da chi vuole controllare il 730 precompilato. Finora le imposte sui redditi erano regolate da 127 provvedimenti e l’Iva da 77. «Questa frammentazione rendeva più difficile orientarsi anche per i professionisti e dimostra quanto fosse necessario intervenire per dare organicità al sistema», ha sottolineato il viceministro Maurizio Leo, assicurando che «con TrovaTU sarà più facile orientarsi nella normativa tributaria che si applicherà dal 2027». Lo strumento, realizzato con Sogei, è stato presentato in anteprima a ordini professionali e Caf. Per Elbano de Nuccio, presidente dei commercialisti, «rappresenta un passo importante verso un sistema fiscale più semplice, ordinato e accessibile». Per Rosario De Luca, alla guida dei consulenti del lavoro, «si tratta di una semplificazione utile e necessaria».