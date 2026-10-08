I frugali Plaudono al tesoro

«Un tesoriere tranquillo in un governo stabile». Dove il tesoriere è Giancarlo Giorgetti. E l’esecutivo è quello italiano. Chi l’ha scritto? Una pubblicazione di propaganda governativa? Un giornale di destra? O Varese News nelle cronache di Cazzago Brabbia, paese natale di Giorgetti? Niente di tutto questo. Il titolo (tradotto) è quello delle due pagine che il quotidiano economico olandese Het Financieele Dagblad (Fd) ha dedicato al ministro dell’Economia e all’Italia. Pagine salmonate, grafica simile, Fd è l’equivalente olandese del Financial Times o del Sole 24 Ore. E come tale è considerato politicamente neutrale, ma schierato dalla parte delle imprese e del mercato. Quello stesso mercato che, per la cultura liberale del nord Europa, è sacro come lo sono le sue poche regole. Al punto da aver collocato l’Olanda, con Austria, Svezia e Danimarca, nel gruppo europeo dei Paesi frugali, quelli più rigidi e ostili all’indebitata Italia in termini di norme e parametri finanziari Ue da rispettare. Per non parlare del debito comune, visto come il peggiore dei mali. Ma ora si sono accorti che qualcosa è cambiato. E non per caso, bensì grazie a Meloni («il suo è il governo italiano più longevo dal dopoguerra») e Giorgetti: «Dietro a questa donna di successo c’è un uomo artefice di un’altra impresa: il ripristino della fiducia nell’Italia sui mercati dei capitali». Una strada percorsa dal ministro con «moderazione e ponderatezza: prima mettere ordine nei conti pubblici, poi verificare se ci fossero margini per investire». E i risultati, ricorda Fd, sono arrivati: il deficit è sceso anno dopo anno e lo spread si è più che dimezzato. Giorgetti «vuole evitare che l’Italia venga percepita come vulnerabile». Da qui discende ogni scelta, anche a costo scrive ancora Fd - di dover dire tanti no a tutti i colleghi ministri che chiedono di alzare la spesa pubblica. Ma per il quotidiano di Amsterdam, «è chiaro chi detta la politica finanziaria». Il tesoriere tranquillo che piace ai frugali.
Politica economica
I frugali Plaudono al tesoro
Het Financieele Dagblad: “Dietro a questa donna di successo c’è un uomo artefice di un’altra impresa: il ripristino della fiducia nell’Italia sui mercati dei capitali”