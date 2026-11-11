Il Sud corre più del Nord grazie a Pnrr e lavoro

Il Mezzogiorno cambia marcia e diventa uno dei motori trainanti della crescita italiana. A certificarlo con chiarezza è il Rapporto Svimez 2026, presentato alla Camera alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: tra il 2021 e il 2025 il Pil del Sud è cresciuto complessivamente del 9,5%, superando in modo deciso il Centro-Nord (fermi al 6,6%) e la media nazionale (7,2%). Una svolta economica storica, confermata dalle stime positive per l’anno in corso (+0,9%), che ribalta definitivamente i vecchi stereotipi territoriali.

A fare da volano a questa accelerazione sono stati gli investimenti, cresciuti del 24,4%, e le politiche messe in campo dall’esecutivo. In primo piano ci sono i fondi del Pnrr e, soprattutto, la Zes unica fortemente voluta dal governo Meloni: un modello vincente che ha esteso le agevolazioni a tutto il Sud, tagliando drasticamente la burocrazia e riducendo i tempi medi di autorizzazione da 98 a 54 giorni, con miliardi di investimenti privati mobilitati, come rimarcato dai ministri Adolfo Urso e Tommaso Foti.

Il cambio di passo è sia economico che sociale. Questo dinamismo si traduce concretamente in 643mila occupati in più nel secondo trimestre 2026 rispetto al 2021. Un balzo in avanti dell’occupazione reso possibile anche dal superamento del Reddito di cittadinanza e dall’introduzione di strumenti mirati come l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro: una netta sterzata che ha archiviato la stagione dell’assistenzialismo per rimettere in moto le energie del territorio, distinguendo chi merita tutele da chi può essere reinserito nel mercato.

La sfida cruciale ora è blindare i risultati in vista del 2027, quando la spinta del Pnrr andrà via via esaurendosi, puntando sulla transizione energetica (l’87,5% dei grandi impianti rinnovabili punta qui). Come sottolinea il governo, l’obiettivo è fare del Mezzogiorno non più un’area da sostenere, ma un territorio centrale e competitivo per tutta la nazione.