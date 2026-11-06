Lagarde sui tassi: “La Bce può alzarli”

«Non tutto è stato perfetto e ci sono stati momenti in cui non abbiamo fatto un’adeguata diagnosi della situazione. Ma in confronto alle altre banche centrali, credo che abbiamo fatto ragionevolmente bene». Per Christine Lagarde è già tempo di bilanci. Nella prima uscita pubblica dopo l’annuncio del 29 ottobre scorso, quando ha dichiarato che si dimetterà a febbraio, con 9 mesi di anticipo sulla fine del suo mandato, la presidente della Bce ha svelato qualche segreto dei sette anni passati finora a Francoforte. Lo ha fatto ieri a Milano, nella sede della Borsa, intervistata dal direttore del Corriere Luciano Fontana davanti a 400 studenti delle superiori, nell’ambito del progetto «Young Factor», promosso dall’Osservatorio for Indipendent Thinking animato dal presidente Andrea Ceccherini per promuovere l’educazione economico finanziaria. Un progetto che Lagarde ha detto di avere «particolarmente a cuore, e che considero una componente essenziale della libertà».

Sette anni di falchi e colombe, dunque. Ma io «sono ancora una civetta», dice, mentre «ho visto molte colombe trasformarsi un po’ in falchi e molti falchi diventare colombe», in questi anni «segnati dall’incertezza e dall’imprevedibilità sia dell’economia, sia della politica, combinate con la serie di crisi che abbiamo vissuto». In ogni caso, ha ricordato che alla Bce non si può chiedere di fare niente di diverso che occuparsi della «stabilità dei prezzi. Questo è il nostro lavoro». Così, quando uno studente le chiede di export e tasso di cambio, Lagarde si scusa «ma non posso rispondere», i tassi di cambio «sono determinati dai fondamentali di un’economia», non è una variabile di cui si deve occupare la Bce.

Sull’attualità, però, qualcosa la dice. Il presidente Trump ha appena perso le Mid Term, ma «non mi aspetto che i dazi vengano rivisti immediatamente, ci vorrà tempo». E sull’inflazione? Che in Italia ha toccato il 5%? «È colpa dell’energia. Il prezzo dell’energia in Italia è aumentato del 20% e siccome tutto viene prodotto con l’energia, tutti i prezzi sono aumentati». Così l’economista parigina non esclude un prossimo rialzo dei tassi: «Rivedremo il nostro processo a dicembre perché avremo molte più informazioni per capire se dovremo alzare i tassi». E infine, dove andrà dopo la Bce, chiede Fontana. Ma niente: «Vorrei esprimere le convinzioni molto forti che ho, ma non soddisferò la vostra curiosità perché non sono sicura in quale forma deciderò di farlo. Ma sono certa di voler rimanere libera e indipendente».