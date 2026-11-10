L’alternativa passa da Btp, Pac e libretti

I 100 euro all’anno promessi dallo Stato sono un primo aiuto, ma il salvadanaio per i figli può diventare molto più ricco se anche i genitori decidono di contribuire. Basta fare qualche conto: 100 euro al mese, messi da parte fin dalla nascita, possono trasformarsi in una cifra importante una volta raggiunta la maggiore età.

Infatti, il contributo pubblico di 100 euro all’anno, per diciotto anni, porta nelle tasche dei ragazzi 1.800 euro. Ma se la famiglia aggiunge altri 100 euro ogni mese, alla maggiore età si arriva a 21.600 euro di risparmi privati. Sommando l’aiuto dello Stato, il capitale supera quota 23mila euro. E non è tutto: ipotizzando un rendimento medio annuo del 3%, il gruzzolo finale potrebbe arrivare a circa 28.500 euro. Una simulazione, naturalmente, perché i rendimenti non sono garantiti e dipendono dallo strumento scelto. Ma un fondo bilanciato rende sul 2-2,5% annuo, in media. Uno con una componente azionaria maggiore può fare anche più del 3%.

Un fondo di previdenza complementare è soggetto a vincoli per il ritiro delle somme accumulate. Ci sono però anche strumenti alternativi per accumulare capitale e disporne con differenti gradi di libertà come il piano di accumulo, che permette di investire su un fondo d’investimento una somma fissa ogni mese, senza dover disporre subito di un capitale importante. Chi preferisce invece soluzioni più tradizionali può guardare ai Btp, i titoli di Stato, mentre per le famiglie più prudenti resta il libretto di risparmio postale per i minori: queste due soluzioni godono di un’agevolazione da non trascurare potendo essere escluse dall’Isee fino a 50mila euro. Strumenti diversi, con rendimenti e livelli di rischio differenti, ma tutti pensati, con modalità eterogenee, per accantonare risorse nel tempo difendendole dall’inflazione. La scelta dipende naturalmente dalla propensione al rischio e da quando si pensa di utilizzare il denaro. Un investimento con una componente azionaria può offrire maggiori opportunità nel lungo periodo, ma comporta anche oscillazioni del capitale. Un libretto, al contrario, punta soprattutto sulla semplicità e sulla tranquillità, a fronte di guadagni generalmente più contenuti.