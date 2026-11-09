Le falsità spagnole sui privati

Il pensiero liberista finisce ogni giorno sul banco degli imputati. L’ultimo corto circuito è clamoroso. L’errore, o se preferite l’orrore, è successo in Spagna dopo l’ultimo terribile incidente ferroviario. La responsabilità di quanto accaduto, per i settori distorti della politica e della comunicazione ad essa asservita, è stata attribuita alla privatizzazione delle infrastrutture ferroviarie. Il punto è che le privatizzazioni non c’entrano un fico secco. Le ferrovie spagnole sono controllate in prima persona dalla mano pubblica. Di privato non vi è nulla. La sinistra di quel Paese, in eccesso di fibrillazione ideologica nell’imminenza delle elezioni del 29 novembre, ha pensato bene di alzare un polverone gigantesco accusando i privati dell’accaduto. Peccato che società private a quella partita non hanno mai potuto partecipare. Dunque, siamo alla strumentalizzazione di una tragedia.

Si sono sentiti appelli di personaggi della sinistra iberica affinché lo stato rinazionalizzi le ferrovie. Lo stato dovrebbe tornare in possesso di qualcosa che è già per intero affar suo attraverso società controllate. Ciò che ha determinato le tragedie successe in Spagna nell’ultimo anno merita certo una scrupolosa indagine per garantire la sicurezza ai cittadini che viaggiano sulle rotaie dell’alta velocità. Insomma, ai gestori pubblici della rete. Invece, le enormità fatte circolare sono la rappresentazione tragica di chi si autoalimenta di ideologia. E così, a proposito delle cause che hanno portato agli incidenti ferroviari, si vuole convincere la gente che essi sono stati dovuti al fatto che i privati, per massimizzare i profitti, non si fanno problemi a trascurare la sicurezza. Il che è una motivazione falsa. In termini generali i privati, per mantenere le concessioni, devono garantire i migliori standard possibili e quando non lo fanno sono chiamati a risponderne in tutte le sedi. Perciò, nel caso della Spagna a falsità si aggiunge ulteriore falsità, visto che le sue ferrovie non sono in alcun modo privatizzate. La sinistra statalista ha ancora una volta deragliato.

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