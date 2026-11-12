L’Istat alza il Pil. Pasticcio dell’Inps

L’Inps cambia rotta sui tempi della rivalutazione delle pensioni. Gli aumenti partiranno dalla rata di gennaio 2027 per tutti, compresi i titolari di assegni superiori a quattro volte il minimo, circa 2.447 euro lordi al mese, che non dovranno quindi attendere marzo per vedere l’incremento sul cedolino.

Nell’audizione di martedì sulla manovra la direttrice generale Valeria Vittimberga aveva spiegato che per gli assegni più alti l’istituto avrebbe atteso l’approvazione della legge di Bilancio, anche per i tempi tecnici di elaborazione dei cedolini, con un adeguamento «entro il primo trimestre del 2027». Nel giro di 24 ore la correzione: la perequazione sarà applicata «dalla rata di gennaio 2027» e l’aumento sarà «visibile nel cedolino di tutti i pensionati». In pratica, a gennaio la rivalutazione verrà riconosciuta in misura piena a tutti. Quando la manovra sarà approvata, però, chi supera quattro volte il minimo dovrà restituire la parte di aumento in eccesso rispetto alle nuove regole attraverso un conguaglio, che secondo l’Inps servirà «solo a perfezionare gli importi».

La manovra articola infatti la perequazione su sei fasce: piena fino a quattro volte il minimo, progressivamente ridotta oltre. Secondo la relazione tecnica vale circa 1,5 miliardi di risparmi nel 2027 e oltre 14 miliardi in dieci anni, e potrà ancora cambiare in Parlamento.

Sul fronte macroeconomico l’Istat rivede al rialzo di due decimi la stima del Pil 2026, allo 0,9%, dopo il +0,6% del 2025. Per il 2027 la previsione scende allo 0,6%, in un contesto internazionale complesso. A sostenere la crescita sarà soprattutto la domanda interna, mentre il lavoro tiene: unità di lavoro in aumento dello 0,9% quest’anno e dello 0,5% nel 2027, con disoccupazione in calo al 5,9%.

Pesano le incognite legate a energia e geopolitica, con l’inflazione di ottobre salita al 5,6% sull’indice armonizzato per i rincari energetici. La revisione della stima 2026 e la tenuta dell’occupazione indicano un’economia che resiste, ma il rallentamento atteso per il prossimo anno conferma una crescita ancora debole, affidata soprattutto alla stabilità del mercato del lavoro.