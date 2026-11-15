L'Italia apre a Berlino sul supercaccia Gcap

L’Italia apre alla Germania sul Gcap: il caccia di sesta generazione sviluppato da Roma con inglesi e giapponesi. Tuttavia, il percorso verso un allargamento della compagine di Paesi che lavorano al progetto resta da costruire. Dopo le indiscrezioni del Financial Times, secondo cui Roma sarebbe stata disponibile ad accogliere la Germania soltanto come osservatore - senza poteri decisionali, né un ruolo nella progettazione e nello sviluppo del velivolo - una nota ufficiale del governo italiano ha definito «del tutto fuorviante» la rappresentazione di un’Italia contraria all’ingresso della Germania.

La posizione di Roma, si precisa, è da tempo favorevole al coinvolgimento tedesco. Lo status di osservatore sarebbe stato suggerito per facilitare lo scambio di informazioni e accelerare il percorso verso la piena partecipazione, senza limitarne preventivamente il ruolo futuro. Un orientamento ribadito anche nell’ultima videoconferenza tra i partner del programma. Secondo quanto risulta a il Giornale, in realtà le maggiori resistenze sarebbero arrivate nelle ultime settimane da Londra e l’uscita del Financial Times sarebbe stata considerata dal governo italiano come un’impropria attribuzione di responsabilità in un gioco politico nel quale la Gran Bretagna non voleva andare allo scontro con Berlino.

Chiarite le posizioni, ora sul tavolo rimangono diversi nodi industriali e finanziari: un quarto partner contribuirebbe a suddividere gli ingenti costi del Gcap, ma richiederebbe anche la spartizione di una quota delle attività oggi affidate ai tre Paesi e in particolare a Leonardo, Bae Systems e Mitsubishi Heavy Industries.

La precisazione del governo distende quindi il confronto diplomatico, ma non equivale ancora a un accordo sull’adesione. L’apertura italiana, con il chiarimento di ieri, avrà di fatto il merito di spostare il confronto dal principio dell’ingresso alle condizioni che lo permetteranno. Per arrivare a un accordo servirà stabilire quanto la Germania sia disposta a investire, quali attività possa ottenere e come inserirle in un programma che gli attuali partner vogliono mantenere sulla rotta del 2035. Tutti aspetti cruciali per un allineamento tra i partner. L’aspetto economico, non sarà secondario.

Il costo totale complessivo del programma a livello internazionale (tra Italia, Regno Unito e Giappone) è destinato a raggiungere decine di miliardi di euro, con stime globali per la sola fase di sviluppo che potrebbero arrivare fino a circa 60 miliardi di euro qualora i partner contribuiscano in misura analoga. Un’iniezione di capitale non è quindi malvista soprattutto se si trova la quadra sulla governance.

Ma il beneficio per i bilanci pubblici andrebbe conciliato con le aspettative delle imprese: più risorse, ma la redistribuzione di una parte delle commesse.

La scelta tedesca, peraltro, non appare ancora definita. Tra le alternative esaminate dal governo Berlino figura anche una potenziale collaborazione alternativa con la svedese Saab.