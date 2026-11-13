Manovra, Capobianco (Conflavoro): “Conti in ordine, ora sostegni automatici per chi investe e assume”

“I conti sono in ordine e lo riconosciamo. Adesso serve una scelta altrettanto forte per la crescita: sostegni automatici e duraturi per chi investe e crea lavoro”. Lo dichiara Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro, a margine del confronto odierno a Palazzo Chigi con il Governo sulla legge di bilancio.

“Secondo l’analisi del nostro Centro Studi, soltanto due delle sette misure per le imprese sono automatiche e dieci dei venti interventi di sostegno analizzati si fermano al 2027. Troppo poco per assumere e investire. Un’impresa deve poter programmare il proprio futuro, senza aspettare una proroga o sperare di trovare ancora risorse allo sportello”.

In tal senso, la proposta centrale di Conflavoro si chiama Utile Zero: escludere dal reddito imponibile gli utili accantonati e reinvestiti dall’impresa entro due esercizi in impianti, ricerca, energia, software, intelligenza artificiale e formazione, accessibile attraverso la sola dichiarazione dei redditi e con le coperture indicate nell’emendamento.

“Gli utili che l’imprenditore lascia in azienda e reinveste per farla crescere non devono essere tassati. Così si rimettono in moto gli investimenti. Per una società soggetta all’aliquota ordinaria IRES - sottolinea il presidente - 200mila euro reinvestiti possono significare circa 48mila euro di imposte in meno”.

Sul capitolo energia, Conflavoro chiede consumi agevolati per le PMI già dal 2027, una riserva del 60% delle risorse alle micro e piccole imprese, accesso automatico e obbligo di reinvestimento ridotto al 50%, da realizzare in 48 mesi. “Le piccole imprese hanno bisogno di bollette più leggere subito. Finanziare gli sconti con nuovi oneri in bolletta è un controsenso”, afferma Capobianco.

La Confederazione ha una proposta chiara anche sull’intelligenza artificiale: dotazione di 200 milioni di euro per voucher destinati all’acquisto di soluzioni digitali, AI e cybersicurezza. “Vogliamo portare l’intelligenza artificiale dentro le piccole imprese. Un aiuto semplice per adottarla significa più produttività, meno tempo perso e maggiore competitività».

Sull’occupazione, Conflavoro rilancia inoltre Tasse zero Under 35. “Chiediamo 36 mesi senza tasse e contributi sulla prima assunzione stabile di un under 35 nelle PMI. Significa più stipendio al giovane e meno costo per l’impresa”.

Un altro tema caldo è quello del payback sui dispositivi medici. Capobianco riconosce positivamente il concorso finanziario dello Stato, ma chiede l’esenzione per le micro e piccole imprese con ricavi inferiori a 10 milioni di euro, nella prospettiva del superamento del meccanismo. “Un conto imposto su bilanci già chiusi mette a rischio liquidità, investimenti e posti di lavoro. Le imprese più piccole vanno protette subito”.

La certezza delle regole riguarda anche i crediti edilizi, per i quali Conflavoro contesta la dilazione obbligatoria in dieci anni. “Le imprese hanno programmato contando su tempi definiti per recuperare quei crediti. Allungarli adesso significa togliere liquidità alle aziende, comprese quelle che hanno praticato lo sconto in fattura. Lo Stato deve rispettare gli impegni”.

Infine, spazio anche al tema della rappresentanza datoriale. Conflavoro ribadisce di non aver sottoscritto la preintesa del 12 novembre tra 16 organizzazioni sindacali. “Chi deve essere misurato non può scriversi da solo il metro. Chiediamo di contare le imprese che aderiscono liberamente alle associazioni, con dati pubblici e verifiche indipendenti. Spetta al Parlamento definire regole trasparenti, evitando che un accordo tra alcuni soggetti diventi il filtro per accedere agli incentivi pubblici”.

“Siamo pronti a lavorare con Governo e Parlamento sui testi. La stabilità dei conti si difende con la prudenza. La crescita si conquista mettendo le imprese nelle condizioni di investire”, conclude il presidente di Conflavoro.