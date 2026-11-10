Manovra, l’Abi chiede di rivedere il conto per le banche

Le banche chiedono al Parlamento di guardare il quadro nel suo insieme e rivedere una tassazione giudicata eccessiva. Nell’audizione di questa mattina davanti alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato, il direttore generale dell’Abi Marco Elio Rottigni ha messo in fila le misure del disegno di legge di bilancio 2027 che riguardano il settore, sommandole a quelle delle due manovre precedenti. Il risultato, secondo l’associazione, è un impatto complessivo di 22 miliardi di euro. Il tono resta quello del confronto: l’Abi non parla di bocciatura ma «propone fortemente la necessità di individuare miglioramenti che concilino gli obiettivi di bilancio con la competitività, la solidità e la capacità del settore bancario di sostenere famiglie e imprese e pubbliche amministrazioni».

Il peso delle banche nell’economia

Rottigni ha aperto ricordando il ruolo degli istituti: 1.700 miliardi di finanziamenti a famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni, 2.150 miliardi di risparmio raccolto e impiegato, oltre 6 miliardi l’anno di investimenti in sicurezza e trasformazione digitale e più di 400 miliardi di debito pubblico in portafoglio. Da qui l’avvertimento di fondo: «Occorre evitare che una successione di interventi fiscali concentrati sulle banche comprima le risorse disponibili per far svolgere alle stesse i ruoli fondamentali di sostegno all’intera economia». Le misure introdotte nel 2024 e nel 2025, ha spiegato, hanno già determinato «un aumento di imposte allo Stato di quasi 15 miliardi di euro». La nuova manovra aggiungerebbe nel triennio «altri circa 7 miliardi», di cui 4,8 di imposte definitive e 2,1 di differimenti di deduzioni e compensazioni.

Ires al 30,5 per cento

La prima misura contestata è l’articolo 18, che per il 2027 e il 2028 alza di tre punti l’addizionale Ires già esistente di 3,5 punti. Per le banche l’aliquota sale così dal 24 al 30,5 per cento, con una detrazione di soli 200mila euro per istituto. Secondo l’Abi si tratterebbe di un onere che ridurrebbe gli utili e le risorse destinabili all’autofinanziamento, «riducendo la capacità delle banche di erogare finanziamenti».

La stretta sull’Irap

Il capitolo che preoccupa di più è l’articolo 19. «Particolarmente pesante», si legge nel testo depositato, è la riduzione dal 90 al 30 per cento della deducibilità Irap delle spese amministrative e degli ammortamenti, per banche e assicurazioni, e per giunta in via permanente. La penalizzazione, ha osservato Rottigni, «potrebbe risultare particolarmente significativa per gli investimenti in tecnologie, infrastrutture, sicurezza fisica, cybersicurezza e innovazione», che sono «condizioni necessarie e ineludibili» per l’efficienza delle banche «e innanzitutto per la tutela dei clienti». Colpite anche le spese legate a sportelli e uffici sul territorio. Per il 2027 scenderebbe inoltre dal 97 al 96 per cento la deducibilità Ires degli interessi passivi.

Dta e crediti Superbonus

Altri due interventi agiscono sui tempi. L’articolo 20 rinvia al 2028 e al 2029 le deduzioni previste nel 2027 legate a vecchie svalutazioni e perdite su crediti, con un costo finanziario per il differimento. L’articolo 37 spalma invece in dieci rate annuali la quota 2027 dei crediti Superbonus relativi alle spese del 2023. Per l’Abi la misura «apparirebbe al pari di una ristrutturazione forzosa di un debito dello Stato» e avrebbe effetti sulla liquidità anche delle imprese coinvolte. L’associazione richiama perciò «l’esigenza di tutelare la prevedibilità del valore di crediti acquistati riponendo affidamento su tutti gli impegni presi dallo Stato». A completare il quadro c’è il raddoppio della Tobin tax, che salirebbe allo 0,4 per cento sui titoli quotati e allo 0,8 su quelli non quotati, con possibili ricadute sulla liquidità dei mercati e sulla competitività della piazza italiana.

I richiami alla Corte costituzionale

Nella parte finale l’Abi solleva dubbi di costituzionalità, citando tra l’altro la sentenza del 2015 sulla Robin Tax, e annuncia i pareri definitivi di studi legali. La richiesta al Parlamento è «un profondo ripensamento delle disposizioni proposte per definire un quadro giuridico proporzionato e prevedibile». Viene ricordato anche l’invito della Bce a considerare gli effetti dei tributi settoriali sulla stabilità finanziaria e sull’erogazione del credito.

La replica della maggioranza

Dalla maggioranza è arrivata una lettura diversa. Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive e responsabile economico della Lega, ha osservato che le quotazioni delle prime cinque banche italiane sono cresciute anche dopo la presentazione della manovra e che quindi i mercati hanno assorbito gli interventi. Gusmeroli ha poi chiesto all’Abi di quantificare quanti dei 18 miliardi dell’ultima rata dei crediti Superbonus siano ancora nei bilanci degli istituti. La partita si sposta ora sugli emendamenti il cui termine scade martedì 17 novembre.