La Lega cambia strategia e lo annuncia Claudio Borghi. Quota 64 “ci sarà”, ma resterà fuori dai correttivi alla manovra, degna di un provvedimento tutto suo. Alla vigilia della scadenza per gli emendamenti, con migliaia di proposte di modifica in arrivo, il partito di Matteo Salvini rivede uno dei passaggi della prossima legge di Bilancio, presentando il passo indietro come un cambio di percorso, non di obiettivo.

Lavora alle ultime proposte anche Forza Italia. A reclamare risorse è soprattutto la sanità: il ministro Orazio Schillaci apre a nuovi fondi per chi lavora in esclusiva nel Ssn, incassando il plauso del principale sindacato dei medici ospedalieri, che però non arretra sulla mobilitazione del 5 dicembre.

Risorse che potrebbero arrivare anche da una rimodulazione della social card per gli over 75, ancora allo studio. A provare a tenere insieme richieste e conti sarà Giorgia Meloni, che già di prima mattina riunirà, al tavolo con Giancarlo Giorgetti, i vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.

Quota 64, la strategia della Lega e lo scontro sulle pensioni

L’idea leghista resta quella dell’uscita volontaria a 64 anni, con il ricalcolo contributivo dell’assegno. Sul tavolo, evidenzia Borghi, ci sono 800 milioni, destinati a crescere. E la riforma Fornero? “Nei fatti è già superata”, rivendica.

La strada per un provvedimento autonomo è tracciata dall’articolo 52 della manovra che stanzia 850 milioni l’anno fino al 2029 e rinvia a un successivo intervento legislativo. Una soluzione che, si spiega nella maggioranza, sarebbe già stata concordata tra gli alleati.

Un copione che richiama il precedente del primo governo Conte, quando reddito di cittadinanza e Quota 100 furono attuati via decreto legge a gennaio. Allora, però, il patto tra Lega e M5S era già blindato. Stavolta l’intesa sul percorso richiede delle limature aggiuntive, ad esempio con interventi sulla destinazione del Fondo.

Gli stessi che FdI, già nelle scorse settimane, aveva rivendicato per i lavori usuranti e le misure sociali. Nel complesso, gli azzurri - sotto l’egida di Tajani che promette attenzione per chi “ha i capelli grigi” - studiano due o tre correttivi sull’indicizzazione degli assegni, dalla cancellazione della stretta alla rivalutazione piena fino a cinque o sei volte il minimo.

L’obiettivo è “tutelare il ceto medio”, spiega Maurizio Casasco, trovando una sponda in Marco Osnato (FdI), favorevole alla rivalutazione piena fino a 3mila euro.

Sulla previdenza dedicata a forze dell’ordine e militari, invece, tra FI e Lega è gara a chi presidia la battaglia. Con il Carroccio non intenzionato a perderla, anche considerando che il rinvio di Quota 64 si somma a un’altra battaglia rimasta senza esito: lo stop all’aumento dei requisiti pensionistici, che saliranno di un mese nel 2027 e di altri due nel 2028. Le promesse di Salvini, ironizzano dal Pd, somigliano a “un assegno postdatato”.

Manovra, il nodo delle coperture e gli emendamenti della maggioranza

In attesa che a dicembre la partita parlamentare entri nel vivo, le coperture restano il rebus. “È una finanziaria che farà molti scontenti”, ammette il ministro Luca Ciriani, pronto però a difenderla “con le unghie e con i denti” perché “è l’unica possibilità” di fare i conti con la realtà.

Salvini torna a bussare alle banche: se il Parlamento chiederà un contributo aggiuntivo, la Lega sarà “ovviamente in prima fila”.

Forza Italia prepara correttivi all’exit tax: soglia da 800mila a quattro o cinque milioni, tutele per le start-up e paletti contro i trasferimenti fittizi di residenza fiscale; nel mirino azzurro anche lo spalmacrediti del Superbonus, da rimodulare per tutelare le piccole imprese.

Si aggiungono l’allarme di Borsa Italiana e otto associazioni sulla Tobin tax, la denuncia del Tavolo Asilo e Immigrazione di un taglio di 185 milioni al Fondo per l’asilo e possibili ritocchi all’Art bonus.

Restano sul tavolo poi i condoni edilizi, con FdI pronta a correttivi per la Campania ancora da sottoporre al vaglio di ammissibilità, e i tagli agli organici scolastici, che gli alleati vorrebbero cancellare anziché rinviare al 2029.