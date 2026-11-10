Premio Odisseo 2026: a Torino le eccellenze dell’impresa, dell’innovazione e della creatività

Ventuno anni di storie imprenditoriali, visioni innovative e capacità di interpretare il cambiamento. Il Premio Odisseo si prepara a celebrare l’edizione 2026 con la cerimonia conclusiva in programma mercoledì 18 novembre 2026, alle ore 18:00, presso il Centro Congressi dell’Unione Industriali di Torino (via Vela 17). Un appuntamento che rinnova la missione del Premio: riconoscere e valorizzare imprese e professionisti capaci di distinguersi per innovazione, visione strategica, creatività e attenzione allo sviluppo sostenibile, contribuendo alla crescita del tessuto economico e produttivo. La serata rappresenterà il momento culminante del percorso 2026. Nel corso della cerimonia saranno conferiti gli Attestati di Eccellenza alle realtà che si sono particolarmente distinte e saranno celebrate le sette imprese vincitrici assolute, ex aequo, del Premio Odisseo e del Premio Speciale Odisseo Marketing Excellence.

Un riconoscimento che testimonia il valore di un ecosistema imprenditoriale dinamico, nel quale competenze, capacità progettuale e cultura dell’innovazione diventano leve strategiche per affrontare le sfide del presente e costruire nuove prospettive di sviluppo. L’edizione 2026 si caratterizza anche per la significativa dimensione istituzionale e territoriale. La manifestazione gode del patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte, della Regione Liguria e della Regione Autonoma Valle d’Aosta, a conferma della sua vocazione interregionale e della capacità di creare connessioni tra territori, istituzioni e sistema produttivo. Un contributo fondamentale alla realizzazione dell’iniziativa è offerto dalla Fondazione CRT, il cui sostegno rappresenta un importante investimento nella diffusione della cultura d’impresa e nella promozione delle realtà imprenditoriali che generano valore per il territorio. Anche quest’anno il Premio Odisseo conferma la propria identità distintiva, facendo dialogare il mondo economico con quello dell’arte e della creatività. La cerimonia sarà infatti arricchita dalla partecipazione di sette artisti che hanno scelto di donare le proprie opere alle aziende premiate: Lorenzo Avico, Mariella Bogliacino, Francesco Di Lernia, Paola Gandini, Fernando Montà, Alberto Reviglio e Luisa Valentini. Un incontro tra linguaggi e sensibilità differenti, che sottolinea come innovazione, cultura e creatività rappresentino dimensioni complementari nella costruzione di un’impresa capace di guardare al futuro.

La manifestazione si concluderà con un Networking Cocktail riservato agli ospiti, occasione di incontro e confronto tra rappresentanti delle istituzioni, mondo accademico, giovani talenti e protagonisti del sistema imprenditoriale. Un momento pensato per favorire la nascita di nuove relazioni, condividere esperienze e sviluppare opportunità di collaborazione.

Con l’edizione 2026, il Premio Odisseo rinnova così il proprio impegno nel riconoscere il valore di chi fa impresa, promuovendo una cultura imprenditoriale fondata su innovazione, responsabilità, creatività e capacità di generare valore per il territorio. L’ingresso all’evento è libero previa registrazione al link: Premio Odisseo