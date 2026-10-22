Proposta di Fi. Tajani: “Irpef al 33% fino a 55mila euro”

L’estensione dell’aliquota Irpef al 33% ai redditi fino a 55mila euro è «un’ipotesi concreta» per la manovra, mentre l’allargamento fino a 60mila sarà l’obiettivo del prossimo anno. È lo scenario «in due tempi» prospettato dal vicepremier Antonio Tajani in una riunione interna di Fi sulla manovra. Oggi il 33% si ferma a 50mila euro, oltre scatta il 43%. Portare la soglia a 55mila significa tassare 5mila euro con dieci punti in meno: il risparmio massimo sarebbe di 500 euro l’anno per chi supera la soglia, la metà dei mille garantiti dall’ipotesi a 60mila. Sotto quel livello il beneficio cala in proporzione: con 52mila euro di reddito sarebbe di 200 euro. Tajani, riferiscono più partecipanti, avrebbe sottolineato che le richieste degli azzurri su sanità e giovani saranno incluse in manovra.