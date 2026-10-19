Roma Capitale, approvato protocollo con ANCI Lazio per rafforzare l’accesso ai fondi europei

La Giunta capitolina ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra Roma Capitale e ANCI Lazio per rafforzare la capacità dell’Amministrazione di accedere ai finanziamenti europei, nazionali e locali, migliorare la progettazione degli interventi e consolidare il ruolo della Capitale nelle politiche di sviluppo dell’Unione europea.

L’accordo prevede attività di formazione e assistenza tecnica per il personale capitolino, supporto nell’individuazione delle opportunità di finanziamento e nella partecipazione ai bandi europei, oltre alla costruzione di partenariati internazionali per sviluppare nuovi progetti nei settori strategici della rigenerazione urbana, della mobilità sostenibile, della transizione ecologica e digitale e dell’inclusione sociale.

Un obiettivo centrale è inoltre rafforzare il peso di Roma Capitale nei processi decisionali europei, anche in vista del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034, contribuendo alla definizione delle future politiche di coesione e sostenendo un ruolo più incisivo delle città nella programmazione delle risorse comunitarie.

Per coordinare le attività sarà istituito un Tavolo di Coordinamento delle Politiche Europee, che definirà le priorità progettuali, programmerà gli interventi e ne monitorerà i risultati.

Il Protocollo, che consolida una collaborazione già avviata attraverso diversi progetti europei realizzati sul territorio romano, avrà durata fino al 31 dicembre 2027 e non comporterà oneri finanziari diretti per l’Amministrazione.

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione di questo Protocollo e ringrazio l’Amministrazione capitolina per la fiducia accordata ad ANCI Lazio”, ha dichiarato il Presidente di ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi. “Con questo accordo diamo continuità a un percorso di collaborazione che ha già prodotto risultati concreti. Il nostro impegno sarà quello di rafforzare l’intesa con Roma Capitale per cogliere nuove opportunità. Siamo convinti che i benefici di questa collaborazione ricadranno sull’intero sistema delle autonomie locali del Lazio”.