Sindacati e imprese, patto storico sui contratti

Alle 5.26 di questa mattina, dopo quasi diciotto ore di trattativa nella sede di Confindustria a Roma, Cgil, Cisl e Uil e tredici associazioni datoriali hanno siglato l’ipotesi di accordo quadro su rappresentanza, contratti, salari e contrattazione collettiva. Un’intesa che arriva a otto anni dal Patto della fabbrica del 2018 e che questa volta coinvolge un fronte molto più ampio, da Confindustria a Confcommercio, dalle associazioni dell’artigianato alle cooperative.

Nel testo entrano anche salute e sicurezza, formazione e partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa. Un risultato nel quale il governo rivendica un ruolo, soprattutto per il metodo scelto dal ministro del Lavoro Marina Calderone: fissare una cornice senza sostituirsi alle parti sociali.

Calderone: «Una nuova stagione per le relazioni industriali»

«Un accordo storico, che dimostra il valore del dialogo tra le parti sociali e segna l’avvio di una nuova stagione per le relazioni industriali e la contrattazione», ha commentato Calderone. La ministra sottolinea che «la scelta del governo di rinunciare all’esercizio della delega su retribuzioni e contrattazione collettiva e l’introduzione del Salario Giusto con il decreto primo maggio hanno contribuito a creare le condizioni per un’intesa importantissima per il Paese».

È il punto politico dell’accordo: invece di imporre per legge le regole su salari e rappresentanza, l’esecutivo ha lasciato a sindacati e imprese il compito di definire autonomamente il nuovo sistema. Un’impostazione rivendicata anche dalla segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, secondo cui il testo è stato scritto «in piena autonomia».

Salari e inflazione

Il cuore dell’intesa è il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all’inflazione. I contratti collettivi prevederanno una verifica annuale o biennale sulla base dell’Ipca Nei, l’indice elaborato dall’Istat al netto degli energetici importati. Se i prezzi correranno più del previsto, la differenza sarà recuperata e gli aumenti resteranno acquisiti.

«Non è indicizzazione, è contrattazione: rinviare non converrà più a nessuno», ha sottolineato Fumarola. Il meccanismo, già presente in alcuni importanti contratti come quelli dei metalmeccanici e dei chimici, viene così esteso come principio generale.

L’accordo definisce inoltre il trattamento economico minimo (Tem), composto dai minimi tabellari e dalle altre voci previste, e il trattamento economico complessivo (Tec), che comprende anche le componenti retributive fisse e continuative e il welfare. Le prestazioni di welfare dovranno essere universali, esigibili e quantificabili economicamente.

Più garanzie se il contratto arriva in ritardo

L’intesa interviene anche sui tempi dei rinnovi. Le piattaforme dovranno essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza, la controparte avrà trenta giorni per rispondere e il negoziato dovrà partire subito dopo.

Per i periodi di vacanza contrattuale viene rafforzata la tutela economica già prevista dal decreto primo maggio. Dopo tre mesi dalla scadenza scatterà un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% dell’Ipca Nei, che salirà al 50% dopo sei mesi e al 90% dopo nove mesi. L’obiettivo è rendere più costoso il rinvio dei rinnovi e garantire una maggiore continuità salariale ai lavoratori.

Rappresentanza e stretta sui contratti pirata

Altro capitolo decisivo è quello della rappresentanza sindacale e datoriale. Per i sindacati il peso delle singole sigle sarà misurato attraverso iscritti e voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze. Per le organizzazioni datoriali entreranno in gioco criteri come storicità, presenza negli organismi del dialogo sociale europeo, welfare integrativo e numero dei lavoratori coperti dai contratti, sulla base dei dati Inps-Uniemens.

L’obiettivo è individuare in ciascun settore il contratto collettivo di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e utilizzarlo come parametro per il salario giusto e per l’accesso alle agevolazioni fiscali e contributive. Una leva pensata soprattutto per contrastare i contratti pirata, firmati da organizzazioni poco rappresentative e caratterizzati spesso da minori salari e tutele.

Prevista anche la possibilità di costituire le Rsu in tutti i luoghi di lavoro. Il passaggio dalle Rsa alle Rsu potrà avvenire se lo decidono sigle che rappresentano a livello nazionale il 50% più uno nel settore oppure il 30% più uno dei lavoratori dell’impresa.

La soddisfazione dei sindacati

Dai sindacati arriva una lettura fortemente positiva. Per il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri si tratta di «un’intesa storica», destinata a «rivoluzionare il sistema delle relazioni industriali» e a «generare una crescita salariale e smantellare i contratti pirata». Il prossimo passo, ha aggiunto, sarà chiedere «al Governo di recepire l’accordo».

Per Fumarola è invece un «accordo fondativo», nel solco delle grandi intese interconfederali della storia repubblicana. «Mentre l’Italia si divide su tutto, lavoro e impresa si sono dati regole serie ed esigibili. È un atto di responsabilità verso il Paese», ha affermato.

Ora la palla torna al governo, che ha scelto di non imporre dall’alto le nuove regole ma di creare le condizioni perché fossero sindacati e imprese a raggiungere l’intesa.