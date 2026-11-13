S&P conferma i rating sull’Italia. Giorgetti: “In tempi difficili è un successo”

Standard and Poor’s conferma i rating sull’Italia di “BBB+/A-2”, con outlook positivo per il debito a lungo e breve termine, sia in valuta estera che in valuta locale. Inoltre l’outlook positivo, si legge nella nota, “riflette la nostra aspettativa che, malgrado la persistente incertezza nel commercio internazionale e nei prezzi dell’energia, il diversificato settore privato italiano continuerà a sostenere gli avanzi delle partite correnti (seppur a un ritmo più lento)”. Un trend che “gioverà alla posizione creditoria netta dell’economia italiana verso l’estero, mentre il settore pubblico ridurrà gradualmente il proprio indebitamento netto, consentendo al debito pubblico di diminuire lentamente entro il 2028”.

“Bene l’outlook positivo da parte di S&P, è un’ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti dopo che l’agenzia di rating ha confermato il rating BBB+ e la prospettiva positiva del merito di credito. “In tempi così difficili una conferma rappresenta un successo” conclude Giorgetti.

“La conferma del rating con outlook positivo riflette – spiega l’agenzia di rating – la nostra previsione di un graduale miglioramento della posizione esterna dell’Italia, in linea con un trend strutturale di lungo periodo. Prevediamo che il debito estero netto dell’Italia – il nostro indicatore preferito di indebitamento estero – scenda al di sotto del 150% delle entrate delle partite correnti entro il 2028, nonostante l’aumento delle importazioni di petrolio che indebolirà il surplus delle partite correnti nel 2026. Questa resilienza è in parte dovuta alle robuste esportazioni di beni italiane a fronte dei dazi statunitensi. L’Italia sta beneficiando di un trend strutturale di surplus ricorrenti delle partite correnti sin dalla crisi del debito sovrano del 2013. Sebbene prevediamo che i surplus si modereranno a causa degli elevati prezzi dell’energia e della crescente pressione competitiva da parte dell’Asia, ci aspettiamo che il trend dei surplus persista”.

“La stabilizzazione del debito pubblico italiano – aggiunge S&P – sarà meno marcata rispetto a quanto previsto in precedenza, ma rimane comunque alla base dell’outlook positivo. L’annuncio di un obiettivo di deficit di bilancio più elevato per il 2027, anno elettorale, per far fronte all’aumento delle spese per il sostegno energetico e la difesa, combinato con la pressione al rialzo sui rendimenti, esercita un’ulteriore pressione sul debito pubblico nel breve termine. Tuttavia, prevediamo che il Paese tornerà al consolidamento di bilancio dopo le elezioni. Inoltre, ci aspettiamo che la spesa ‘below-the-line’ relativa al credito d’imposta Superbonus diminuisca nel 2028 e nel 2029, sebbene la proposta del governo di estendere il piano di rimborso potrebbe modificarne l’andamento. A meno di ulteriori pressioni sui pagamenti degli interessi (rispetto alla nostra attuale previsione del 3,9% per un’obbligazione governativa decennale nel 2026, del 4,0% nel 2027 e del 3,6% nel 2028 e 2029), ciò dovrebbe comunque favorire una stabilizzazione del debito pubblico entro il 2028”.

L’agenzia non nasconde che “ciononostante, permangono rischi sostanziali. L’Italia si trova a operare con un margine di bilancio ristretto, poiché i surplus primari registrati dal 2024 continuano a essere compensati da elevati pagamenti di interessi, e le prospettive di crescita economica poco incoraggianti pesano sulla dinamica del debito pubblico in rapporto al Pil. Una delle principali sfide a lungo termine per il rating dell’Italia rimane la crescita economica. L’Italia si è dimostrata relativamente resiliente agli shock commerciali ed energetici, grazie a un settore esterno (escluso quello energetico) più accomodante del previsto e all’impatto del piano di stimolo Next Generation EU (NGEU). Tuttavia, una volta esaurito tale piano nel 2026-2027, le sfide strutturali, come la demografia sfavorevole e la modesta produttività, riemergeranno con forza”.

La nota analizza anche la possibilità di scenari positivo e negativo, quest’ultimo possibile in caso di deterioramento delle previsioni per incertezze sul commercio internazionale o sull’energia.