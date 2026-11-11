“Vince la scelta di recuperare il patrimonio esistente”

«Con il Comune di Modena realizziamo una seconda iniziativa, dopo i risultati positivi del primo accordo. Replichiamo un modello che valorizza un immobile difficile da collocare sul mercato, lo rende utile alla comunità e genera entrate in modo duraturo a sostegno delle future pensioni». Guido Rosignoli, vicepresidente della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, indica così il valore della collaborazione tra investitori previdenziali e amministrazioni locali al Cnpr forum Affitti accessibili, la sfida tra pubblico e privato.

Al centro del confronto, la possibilità di ampliare l’offerta abitativa attraverso il recupero del patrimonio esistente, conciliando finalità sociali e sostenibilità economica.

Per Rosignoli, l’esperienza modenese dimostra che mettere a reddito un edificio può produrre un duplice beneficio: nuove opportunità per chi cerca casa e risorse per gli impegni previdenziali della Cassa.

«I nostri iscritti vedono le proprie risorse investite con attenzione alla redditività e alla funzione sociale del patrimonio», sottolinea il numero due della Cnpr. La continuità della collaborazione consente di mettere a frutto l’esperienza del primo intervento e di riproporre una formula già sperimentata sul piano operativo. «Ci auguriamo - auspica Rosignoli - che altre amministrazioni condividano la lungimiranza di Modena e scelgano di costruire collaborazioni nell’interesse dei cittadini».

Le conclusioni dei lavori, moderati da Anna Maria Belforte, sono state affidate a Paolo Longoni, consigliere dell’Istituto nazionale esperti contabili. «L’housing sociale è una cerniera tra l’edilizia residenziale pubblica e il libero mercato», osserva, richiamando le esigenze della cosiddetta fascia grigia.

Si tratta di giovani coppie, famiglie monogenitoriali, studenti fuori sede, lavoratori precari con redditi medio-bassi e anziani con pensioni ridotte. Persone che spesso non possiedono i requisiti per una casa popolare, ma non hanno disponibilità sufficienti per sostenere un affitto di mercato.

«Offrire alloggi a prezzi calmierati significa prevenire la morosità e ridurre il rischio di disagio abitativo», evidenzia Longoni. L’accessibilità della casa incide sulla possibilità di raggiungere l’autonomia e programmare le scelte familiari. Il tema riguarda quindi sia l’equilibrio economico delle operazioni sia la loro capacità di rispondere a bisogni concreti. «Una casa accessibile garantisce stabilità e permette di costruire progetti di vita solidi e sereni», conclude.