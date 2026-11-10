“Al bando la pizza, cibo del nemico”. Ma in Russia è rivolta

Fino a un anno fa o giù di lì, nei quartieri più opulenti di Mosca e San Pietroburgo la guerra in Ucraina era soltanto un’eco lontana. Nessuna conseguenza diretta, niente bombe o droni, nessun reclutamento di massa e una vita di regime che scorreva come se (quasi) nulla fosse. A patto di non avere un’idea contraria a quella imposta del regime e, nel caso, non sognarsi nemmeno lontanamente di manifestarla pubblicamente. Ma negli ultimi mesi, sono arrivati i rincari, la mancanza di benzina, arruolamenti coatti che hanno scosso anche la «Russia bene», aumentando il malumore. Disagi sopportabili a cui mancava la proverbiale goccia per far traboccare il vaso. Ed eccola puntuale: rotonda, profumata e saporita. Altro che echi di guerra, giù le mani dalla pizza! Niet, non si tocca. Già perché esponenti ultranazionalisti e funzionari del Cremlino hanno accusato la pizza di essere «il cibo di un Paese nemico» e un simbolo del soft power occidentale da cui doversi liberare al più presto, partendo dall’eliminazione della Margherita dai menù delle mense scolastiche. Peccato che la pizza, in Russia, sia amata anche più di Al Bano e Pupo. Al punto che nel 1997 Gorbaciov si prestò per uno spot della catena Pizza Hut.

Se dici pizza, dici Italia. Non si scappa. Come la facciamo da noi, nessuno. E hai voglia a parlare di Paese nemico perchè aiutiamo l’Ucraina invasa e sanzioniamo la Russia per giustificarne la messa al bando. La proposta è stata subito osteggiata da tutti, in primis gli studenti che la amano e la vogliono ancora nei loro menù. Al punto che Elena Yampolskaya, consigliera del presidente Putin per le politiche scolastiche e culturali che ne chiesto la rimozione dai menù, è stata costretta a una rapida serie di scuse e giustificazioni. «Fa male alla salute dei bambini, serve il consenso dei genitori per consumarla», ha cercato di dire, lanciando in alternativa piatti patriottici come la kulebjaka (una torta salata ripiena) o il rasstegai (un tipico panino di pasta lievitata che solitamente accompagna le zuppe). «Mangiateli tu, tovarisc, e lasciaci la pizza», la risposta la risposta più diffusa. Anche da parte di diversi esponenti politici, persino alcuni vicini a Putin come l’ex campionessa olimpica Svetlana Zhurova che ha definito «una misura assurda» la proposta. Un tentativo di messa al bando patriottico che è quindi diventato quindi un autogol, anche per la propaganda interna. Perché in Russia passi la guerra, va bene la crisi, pure il regime liberticida si sopporta, evidentemente. Ma la pizza no, quella non si tocca.