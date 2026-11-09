Black Sky, il piano segreto della BBC per affrontare un blackout nazionale nel Regno Unito

Nell’era della connessione digitale e dell’Internet of Things, un blackout prolungato potrebbe essere sufficiente a paralizzare le infrastrutture essenziali e scatenare il caos in una città o in un’intera nazione, innescando una crisi dalle conseguenze difficilmente prevedibili. Un rischio che impone l’adozione di adeguate contromisure, soprattutto in un contesto internazionale segnato dalla crescente minaccia della guerra ibrida, nella quale le infrastrutture critiche rappresentano obiettivi particolarmente vulnerabili.

Per questo nel Regno Unito ci si prepara all’eventualità di un blackout su larga scala che potrebbe interrompere non soltanto la distribuzione dell’energia elettrica, ma anche le comunicazioni, i trasporti e buona parte dei servizi essenziali nello scenario che le autorità britanniche definiscono Black Sky: un’interruzione prolungata della rete elettrica, potenzialmente causata da fenomeni meteorologici estremi, guasti tecnici o attacchi informatici.

Secondo quanto riportato dalla BBC, l’emittente pubblica britannica dispone di un piano d’emergenza che prevede l’attivazione di una struttura radiofonica speciale, progettata per continuare a trasmettere anche nel caso in cui una grave crisi energetica dovesse paralizzare il Paese con l’obiettivo di garantire almeno 72 ore di servizio per informare i cittadini in attesa che la rete venga ripristinata. Questa struttura speciale farebbe affidamento su generatori autonomi, collegamenti satellitari e sistemi di comunicazione indipendenti da Internet, oltre alle scorte necessarie peri dipendenti che manterrebbero attive le comunicazioni.

Il piano d’emergenza della BBC

Stando alle informazioni raccolte dal corrispondente della BBC David Sillito, soltanto un numero ristretto di dipendenti conosce integralmente i dettagli di questo “piano segreto”, ma esso prevede il coinvolgimento di circa cento persone, incaricate di gestire uno studio radiofonico dotato di sistemi di comunicazione sicuri e indipendenti dalla rete Internet.

La struttura disporrebbe di riserve di carburante, acqua e generi alimentari sufficienti a garantirne il funzionamento durante un’interruzione prolungata dell’energia elettrica che potrebbe durare fino a tre giorni. In questo periodo, la BBC continuerebbe a trasmettere messaggi istituzionali e indicazioni di pubblica sicurezza, predisposti preventivamente dalle autorità governative. Alcuni di questi messaggi sono già stati resi pubblici e contengono istruzioni essenziali per affrontare un’emergenza di questo tipo, comunicando ad esempio le quantità d’acqua necessarie al consumo quotidiano fino alla gestione dei rifiuti in assenza di servizi igienici funzionanti.

Secondo quanto reso noto, le informazioni provenienti dai centri d’emergenza distribuiti sul territorio britannico verrebbero invece trasmesse attraverso collegamenti satellitari, utilizzati da un numero selezionato di giornalisti. Un ruolo rilevante sarebbe affidato alle torri di trasmissione radiofonica FM, separate dalle infrastrutture Internet e dotate di alimentazione autonoma. Secondo la BBC, gli impianti dispongono di serbatoi di gasolio di capacità variabile, fino a 40mila litri, destinati ad alimentare i generatori durante l’interruzione della rete elettrica. Il personale utilizzerebbe poi dei telefoni satellitari per mantenere i contatti tra le diverse strutture. Nell’eventualità in cui anche questi collegamenti dovessero interrompersi, sarebbero previsti protocolli prestabiliti e punti d’incontro concordati.

Il precedente che ha allarmato il Regno Unito

Per comprendere le conseguenze di un evento Black Sky, spiega la BBC, bisogna tornare al 5 dicembre 2015, quando una violenta alluvione provocò l’interruzione della fornitura elettrica nella città di Lancaster, nell’Inghilterra nord-occidentale. L’esondazione del fiume Lune lasciò senza elettricità circa 61.500 persone, innescando una crisi che dimostrò quanto le infrastrutture moderne dipendessero dalla rete elettrica. Mostrando a chi rimase coinvolta uno scenario da film apocalittico.

Le abitazioni e le strade di Lancaster rimasero completamente al buio, gli impianti di riscaldamento smisero di funzionare e alcune forniture idriche vennero interrotte a causa dell’arresto delle pompe elettriche. La stazione ferroviaria fu chiusa, insieme a distributori di carburante e attività commerciali. Anche i bancomat e i semafori cessarono di funzionare, mentre migliaia di cittadini si ritrovarono nell’impossibilità di utilizzare i normali sistemi di comunicazione. Nessuno riusciva a trovare linea per utilizzare i telefoni cellulari.

In quel caso a garantire la ricezione di informazioni furono due tecnologie considerate ormai superate: i telefoni fissi collegati alla tradizionale rete in rame e le trasmissioni radiofoniche in modulazione di frequenza, FM. L’emittente commerciale locale riuscì a continuare a trasmettere grazie a un generatore d’emergenza e a una linea telefonica funzionante. Consentendo ai cittadini di prendere coscienza degli avvenimenti mentre le autorità preposte operavano per risolvere il problema.

L’episodio spinse Roger Kemp, professore di ingegneria dell’Università di Lancaster, a condurre un’analisi sulle vulnerabilità emerse durante il blackout prolungato, dimostrando come, in una società sempre più dipendente dalle infrastrutture digitali, uno dei sistemi più affidabili per diffondere informazioni durante un’emergenza fosse stata tecnologia sviluppata un quasi un secolo prima.

La soglia critica delle 72 ore

La scelta di affidarsi alle trasmissioni radiofoniche tradizionali non è casuale. A differenza delle reti mobili e dei sistemi basati su Internet, la radio FM può continuare a funzionare durante un’interruzione generalizzata della corrente, purché gli impianti di trasmissione dispongano di un’alimentazione autonoma e gli apparecchi riceventi siano alimentati a batterie. E, ovviamente, ci siano un numero adeguato di sistemi per la ricezione delle informazioni.

Nel corso di un recente vertice dedicato alla resilienza nazionale britannica, l’attenzione si è concentrata proprio sulla necessità di garantire una capacità di resistenza minima di tre giorni in caso di Black Sky. Secondo una fonte interna alla BBC, la pianificazione avrebbe dovuto inizialmente prevedere un’autonomia compresa tra cinque e sette giorni. Le più recenti valutazioni del National Energy System Operator suggerirebbero invece che il ripristino della fornitura elettrica potrebbe richiedere due o tre giorni. Questo se si considera un evento straordinario non pianificato da un’entità offensiva come causa del blackout.

Il blackout che ha interessato vaste aree della Spagna, del Portogallo e della Francia sud-occidentale nell’aprile del 2025 ha contribuito a riportare al centro dell’attenzione europea la vulnerabilità delle infrastrutture energetiche. Parallelamente, Londra ha avviato una campagna denominata Be Ready, volta a incoraggiare la popolazione a predisporre scorte domestiche di acqua, alimenti, medicinali e strumenti di comunicazione autonomi, come radio alimentate a batterie o mediante dinamo. Questa campagna si somma alle numerose iniziative europee che dopo lo scoppio della guerra in Ucraina hanno ripetutamente invitato la popolazione civile a “kit di emergenza” per essere autosufficienti per 72 ore. Le misure suggerite includono “zaini pronti all’uso contenenti beni di prima necessità” e suggerivano una serie di adeguamenti dei sistemi di allerta e dei piani di evacuazione per essere pronti a fronteggiare possibili scenari come conflitti, interruzioni di corrente o calamità naturali.

Dai satelliti ai fili di rame

Il governo britannico sta inoltre investendo nello sviluppo di tecnologie alternative. Tra queste figurano le piattaforme aeree ad alta quota, conosciute come High Altitude Pseudo-Satellites (HAPS), al centro di un programma promosso dall’Advanced Research and Invention Agency. L’obiettivo è sviluppare una flotta di aerei che sorvolerebbero l’area interessata dal blackout sarebbero capaci di garantire collegamenti telefonici mobili e accesso a Internet per almeno una settimana durante un’emergenza.

La pianificazione britannica si trova però davanti a una contraddizione, spiegano dalla BBC. Mentre il governo cerca di rafforzare la capacità del Paese di affrontare un’interruzione prolungata delle comunicazioni, alcune delle tecnologie che in passato hanno dimostrato una maggiore resistenza ai blackout sono destinate a essere progressivamente abbandonate. Dimostrando che le lezioni impartite nel passato recente non sono state accolte come dovrebbero.

La tradizionale rete telefonica britannica in rame è destinata a essere dismessa il 31 gennaio 2027, mentre anche il futuro delle trasmissioni radiofoniche FM è oggetto di una revisione governativa. Una prospettiva che preoccupa diversi esperti, secondo i quali la crescente dipendenza dalle infrastrutture digitali potrebbe compromettere proprio quei sistemi di comunicazione che dovrebbero garantire la continuità dei servizi essenziali durante un’emergenza nazionale.

Le autorità britanniche hanno comunque precisato che non esiste una minaccia specifica o imminente contro la rete elettrica nazionale. La pianificazione rientra infatti nelle misure di preparazione alle emergenze civili, volte a garantire la continuità dei servizi essenziali e delle comunicazioni con la popolazione.