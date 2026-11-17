Il ritorno di Jensen Huang al vertice di Nvidia? «Certamente non è una cattiva idea. Non è sicuro che quella donna fosse una spia cinese». Lo scontro tra il segretario al Commercio Howard Lutnick e il segretario al Tesoro Scott Bessent? «C’è chi vorrebbe mantenere rapporti amichevoli con la Cina e chi invece vorrebbe uno scontro aperto. Al momento abbiamo un ottimo rapporto con Pechino. Comprendo entrambe le posizioni. Prenderò una decisione». Prima di imbarcarsi sull’Air Force One che lo porterà a Manila, nelle Filippine, per il vertice dell’Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) e poi a Shenzen, in Cina, per la conferenza dell’Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation), Donald Trump abbozza una possibile difesa dell’ex numero uno di Nvidia (chje ieri ha perso il 4,68% a Wall Street) e getta acqua sul fuoco del duro confronto interno alla sua amministrazione. E ancora una volta, tenta di allontanare da sé il sospetto che, sebbene informato delle frequentazioni di Huang con una presunta agente di Pechino, non abbia preso provvedimenti nei confronti dell’ex ceo, addirittura chiamato a far parte della delegazione Usa nel precedente viaggio in Cina a maggio. Marco Rubio mi informò dei sospetti dell’intelligence? «Mai sentito».

Poco dopo la chiacchierata del presidente con i giornalisti sul prato della Casa Bianca, si diffonde la notizia che l’amministrazione americana - vinte evidentemente le resistenze di Lutnick - ha finalmente preso provvedimenti per chiudere il «loophole» che consentiva alle aziende cinesi di accedere ai segreti dei chip più avanzati di Nvidia, teoricamente coperti da embargo. La nuova normativa, che entrerà in vigore tra 90 giorni, forse per non turbare troppo il clima dell’incontro tra Trump e Xi Jinping, limiterà la possibilità, per le aziende di Pechino, di accedere da remoto ai chip all’avanguardia destinati all’intelligenza artificiale, chiudendo una falla che consentiva a queste imprese di aggirare i controlli federali sulle esportazioni, noleggiando potenza di calcolo presso data center situati fuori dalla Cina, spesso nel Sud-est asiatico. È proprio in questa regione del mondo che Cantor Fitzgerald, l’azienda di cui il segretario al Commercio Lutnick era presidente e amministratore delegato e che ora è guidata dai suoi figli, ha cospicui interessi nell’industria dell’IA. Aggiungendo ulteriori sospetti sulla condotta distratta dell’amministrazione Usa in tutta questa vicenda, il Washington Post rivela che almeno fino ad agosto, lo stesso Trump deteneva nel proprio portafoglio azioni di Nvidia per un valore fino a 62 milioni di dollari. Abbastanza per accendere ulteriormente le antenne del nuovo Congresso a guida democratica che si insedierà a gennaio. Quanto agli sforzi dei 175mila firmatari di una lettera aperta nella quale si chiede al board di Nvidia di reinsediare Jenson Huang alla guida del colosso tecnologico - tra loro alcuni dei nomi più in vista della Silicon Valley, compreso Elon Musk - pare che non avranno successo. Mentre l’Air Force One, con a bordo non solo Trump, ma anche Bessent, Lutnick e Musk volava verso l’Asia, è emersa l’indiscrezione, riportata da media Usa e internazionali, che il consiglio di amministrazione «non sta valutando» un ritorno di Huang.