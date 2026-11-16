Chi è Avigdor Lieberman, l’uomo che può decidere il prossimo governo di Israele

Chi è Avigdor Lieberman? King maker della politica israeliana, scaltro, imprevedibile. E’ un immigrato moldavo, con un marcato accento e lo sguardo penetrante. E’ stato uno dei più importanti confidenti di Benjamin Netanyahu ma anche uno dei suoi più grandi avversari, ne ha sabotato più volte i governi. Lieberman è il leader del partito Yisrael Beiteinu, e ora ha lanciato un ultimatum: se il blocco del cambiamento guidato da Gadi Eisenkot dovesse formare un governo di minoranza, sostenuto dalla Lista Araba Unita e dalla Lista Comune, formazioni a maggioranza araba, egli voterà per farlo cadere. Strenuo sostenitore della revoca dei diritti agli ultra-ortodossi che si sottraggono al servizio militare, ora vorrebbe che proprio quei leader di partito facessero parte del nuovo esecutivo di Eisenkot.

Nato in una famiglia ebraica di Chișinău, nella Moldavia sovietica, riceve il nome di Evik in onore di Eva, una delle nonne materne. Sua madre si chiamava Esther Markovna e suo padre Lev Yankelevitch Lieberman. Come ebreo di Bessarabia era, prima del 1940, cittadino della Romania e membro dell’organizzazione giovanile sionista Betar. Betar è un movimento giovanile sionista revisionista fondato nel 1923 a Riga, in Lettonia, da Vladimir Žabotinskij, come risposta militante all’aumento degli attacchi antisemiti in Europa orientale, promuoveva l’idea di uno Stato ebraico forte e, storicamente, ha rappresentato il vivaio politico da cui sono discesi molti leader della destra israeliana, inclusi membri legati al partito Herut e Likud, come Menachem Begin.

Ma torniamo a Lieberman. Inviato al fronte nei ranghi dell’Armata Rossa durante la seconda guerra mondiale, viene fatto prigioniero dai tedeschi. Sopravvissuto alla prigionia, è deportato dalle autorità sovietiche in Siberia. Il giovane Evet Lieberman è immigrato in Israele con la sua famiglia nel 1978, all’età di 20 anni. In seguito ha cambiato il proprio nome in Avigdor. Data l’età, ha prestato un servizio militare abbreviato nel Corpo di Artiglieria, per poi conseguire una laurea in Relazioni Internazionali e Scienze Politiche all’Università Ebraica di Gerusalemme. Ha fatto parte del gruppo di destra “Kastel” (acronimo in ebraico per “Gruppo Studentesco Nazionalista”), insieme all’attuale ministro della Difesa Yisrael Katz.La sera lavorava come buttafuori in un locale notturno di Gerusalemme. Dopo la laurea, è stato attivo nella battaglia a sostegno degli ebrei sovietici e all’interno del movimento Likud. Dal giugno 2016 al novembre 2018 è stato ministro della difesa, dall’aprile 2009 al dicembre 2012 ministro degli affari esteri e vice primo ministro d’Israele. Ha fondato il partito politico Israel Beytenu, nato da una scissione del Likud nel 1999, la cui base elettorale sono gli immigrati orientali russofoni provenienti dall’ex Unione Sovietica. Sposato e padre di tre ragazzi, abita nella piccola colonia di Nokdim, in Cisgiordania. Lieberman parla quattro lingue: ebraico, russo, rumeno e inglese.

È stato un collaboratore fondamentale per l’astro nascente della politica israeliana, Bibi. La fiducia di Netanyahu nei suoi confronti era tale che, subito dopo l’assassinio del primo ministro Yitzhak Rabin nel 1995, inviò Lieberman nella sede del Likud per accertarsi che l’attentatore, un estremista ebreo, non fosse un membro del partito. In occasione delle elezioni del 1996, che portarono Netanyahu a ricoprire per la prima volta la carica di primo ministro, Lieberman ha contribuito a creare legami politici e a conquistare i voti della comunità di immigrati provenienti dall’ex Unione Sovietica.Tuttavia, sorsero delle fratture tra i due. Nel 1997, Netanyahu prese le distanze pubblicamente da un piano annunciato da Lieberman volto a modificare lo statuto del Likud, eliminando le elezioni primarie del partito e conferendo maggiori poteri al suo Comitato Centrale. Nel 2019, è stato definito il “kingmaker”, l’ago della bilancia, delle elezioni di quell’anno, essendosi rifiutato di sostenere la coalizione guidata da Netanyahu, che non intendeva imporre la leva militare agli uomini ultra-ortodossi. Il suo rifiuto ha portato a due ulteriori tornate elettorali. Anche se ha dichiarato di non avere ambizioni da primo ministro né l’intenzione di ostacolare Eisenkot, ha ribadito più volte che voterebbe contro un governo che dipenda dal sostegno dei partiti arabi. Una posizione che appare in contraddizione con la sua dichiarazione, secondo cui l’attuale realtà politica richiede dei compromessi. Ma molti, tra cui lo stesso Netanyahu, sospettano che l’obiettivo finale di Lieberman sia proprio raggiungere la premiership.