Chi è Matan Kahana, candidato alla presidenza della Knesset

I leader dell’opposizione sionista al primo ministro Benjamin Netanyahu hanno annunciato ieri, al termine di giorni di trattative, che proporranno l’ex ministro dei servizi religiosi Matan Kahana, numero 5 del partito Yashar di Gadi Eisenkot come presidente della Knesset. Kahana è un colonnello in pensione dell’aeronautica militare israeliana ed ex comandante di uno squadrone di F-16. Ha preso parte ai conflitti contro Gaza e il Libano ed è stato proposto per sostituire l’attuale presidente della Knesset, Amir Ohana, esponente del Likud (il partito di Netanyahu). Ohana ha fissato la votazione per il 17 novembre, in seguito alla ricezione di una richiesta sottoscritta da 67 parlamentari.

Kahana, 54 anni, è nato ad Haifa il 29 luglio 1972, vive nel moshav religioso di Beit Gamliel con la moglie Lisa, psicologa e i loro quattro figli. Quando era ancora molto piccolo, la sua famiglia si è trasferita a New York per consentire al padre di proseguire gli studi, per poi fare ritorno in Israele quando lui aveva tre anni. È cresciuto a Beit Gamliel, un villaggio agricolo e religioso nel centro di Israele, e ha fatto parte del movimento giovanile sionista religioso Bnei Akiva, ricoprendo il ruolo di educatore nella sezione locale. Il movimento unisce i principi dell’ebraismo ortodosso al sionismo moderno, sintetizzati nello slogan “Torah va-Avodah” (Torah e lavoro). Tra i suoi obiettivi lo studio appunto della Torah e applicazione delle mitzvot (i precetti religiosi). Il movimento promuove l’amore per lo Stato di Israele e la sua cultura, con un forte incoraggiamento all’Aliyah (il trasferimento in Israele).

Ma torniamo a Kahana. Ha conseguito una laurea in giurisprudenza all’Università Bar-Ilan. Ha prestato servizio nelle forze armate israeliane per circa 28 anni, iniziando il suo percorso nella Sayeret Matkal, un’unità delle forze speciali che fa capo allo Stato Maggiore dell’esercito. Ha trascorso tre anni e mezzo in tale unità, dove ha avuto tra i suoi commilitoni Naftali Bennett. Nel 1994 ha intrapreso l’addestramento al volo nell’aeronautica militare, e ha servito successivamente come pilota di caccia e comandante di squadrone. Ha partecipato ai conflitti israeliani contro Gaza nel 2008, 2012 e 2014, e alla guerra contro il Libano nel 2006. Prima di lasciare l’esercito nel 2018 con il grado di colonnello, ha inoltre diretto un dipartimento al comando centrale dell’aeronautica militare. Kahana è entrato in politica nel 2019 con il partito HaYamin HaHadash, “Nuova Destra”, fondato da Bennett e Ayelet Shaked. La formazione si proponeva come un punto d’incontro e una cooperazione paritaria tra ebrei laici e ortodossi di destra.

Nello stesso anno Kahana è stato eletto alla Knesset nelle liste dell’alleanza Yamina. Dal giugno 2021 al maggio 2022 ha ricoperto la carica di ministro dei servizi religiosi nel governo formato da Bennett e Yair Lapid. Il suo programma prevedeva, tra l’altro, una riforma della certificazione kosher, consentendo a ulteriori organismi di vigilanza di attestare la conformità alle leggi alimentari ebraiche, e modifiche alle procedure di conversione e alla gestione dei servizi rabbinici. Il monopolio del Gran Rabbinato sulle certificazioni kosher era stato criticato per i costi, la scarsa trasparenza e i casi di illeciti. I vertici religiosi hanno respinto il progetto, denunciando il rischio di un «bazar di organizzazioni motivate finanziariamente a dare certificazioni kosher» e accusando il ministro di perseguire «l’abolizione dell’identità ebraica di Israele». Nell’agosto 2022, Kahana ha aderito all’alleanza “Unità Nazionale” di Benny Gantz, insieme a Eisenkot. Ha mantenuto il seggio parlamentare all’interno di tale coalizione fino al 2025. In quell’anno si è dimesso dopo l’uscita di Eisenkot dal partito. Nel settembre 2025 è diventato uno dei membri fondatori del partito “Yashar” e ha ottenuto un seggio nelle elezioni del 27 ottobre.