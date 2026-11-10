Eisenkot e Liberman: “Governo per 4 anni”. Ma Netanyahu non cede e si “ricandida”

Governo di «emergenza nazionale» oppure governo di «unità nazionale»? È attorno a questi due scenari che ruotano le frenetiche trattative per la formazione di un nuovo esecutivo in Israele. Alla prima opzione, quella di un «governo di emergenza nazionale», lavora da domenica sera Gadi Eisenkot, il leader del blocco anti-Netayahu incaricato due giorni fa dal presidente Herzog di trovare la quadra fra le diverse anime della nuova Knesset, la 26esima, pronta a insediarsi oggi pomeriggio, ma al momento priva di una maggioranza piena per entrambi gli schieramenti. Alla seconda opzione, «governo di unità nazionale», non smette di lavorare Benjamin Netanyahu, che resterà premier fino alla nascita di un nuovo esecutivo e ieri è tornato alla carica con un videomessaggio, parlando della «necessità vitale» di unità tra i partiti sionisti e ultraortodossi sotto la sua guida. Eisenkot ha in questo momento il privilegio della prima iniziativa dopo aver ricevuto 61 «raccomandazioni» dai partiti, ma Netanyahu aspetta il suo fallimento per tornare alla carica e allungare la sua carriera.

Il generale anti-Bibi ha 28 giorni (prorogabili per altri 14) per trovare una maggioranza e ora che il conto alla rovescia è appena cominciato ha incontrato Avigdor Liberman, l’ex alleato di Netanyahu che alle elezioni del 27 ottobre si è unito allo schieramento anti-premier come espressione della destra laica con il suo partito Yisrael Beytenu. I due alleati, Eisenkot e Liberman «hanno avuto una «discussione costruttiva e produttiva» e hanno espresso «piena fiducia nella loro capacità di formare un esecutivo stabile per un intero mandato di quattro anni», ha riferito Yashar, il partito del generale che ambisce a scalzare Netanyahu dalla sua poltrona. Non è chiaro se e come i due abbiano risolto le divergenze su alcuni punti chiave né su quale nome abbiano trovato l’accordo per il prossimo presidente del Parlamento, che l’opposizione considera cruciale per azzerare l’agenda di Netanyahu e sul quale i due avrebbero raggiunto un’intesa. Lieberman ha escluso finora l’ipotesi di un governo di minoranza oppure di un esecutivo che si appoggi sui partiti arabi, ma ha espresso la volontà di negoziare con le fazioni ultraortodosse. Una di queste, Ebraismo della Torah Unito, ha deciso di non confermare l’appoggio a Netanyahu e di astenersi durante le consultazioni con il capo dello Stato. Vuole strappare l’esenzione alla leva obbligatoria per gli haredim, gli ebrei ultraortodossi che dal premier Bibi non sono riusciti a ottenere una legge ad hoc. Ma l’aritmetica parlamentare è ancora da definire.

E nella coalizione anti-Netanyahu pesa il silenzio di Naftali Bennett, l’ex premier alla guida della lista B’Yachad, che sostiene il servizio obbligatorio per tutti e potrebbe aprire ai partiti arabi. Eisenkot l’ha incontrato domenica sera. «Il silenzio - dicono i suoi - non significa accordo su nessuna questione».

Chi parla, invece, è Netanyahu, secondo cui il suo Likud dovrebbe guidare un governo che includa «tutti i partiti del campo nazionale, compresi i partiti ultraortodossi e tutti gli altri partiti sionisti», ma escluda gli arabi «sostenitori di Hamas», come non smette di definirli.