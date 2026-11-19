Con la sua nuova maggioranza alla Knesset, il blocco guidato da Gadi Eisenkot ha approvato una legge per cominciare a smantellare le principali politiche varate dal governo uscente di King Bibi, inclusi elementi chiave della riforma giudiziaria, nonché una controversa legge che amplia il controllo governativo sui media radiotelevisivi. È iniziata così la demolizione di alcuni dei provvedimenti simbolo dell’ultimo esecutivo. È un primo passo negli sforzi del blocco anti-Netanyahu per annullare la legislazione del governo uscente, come promesso prima delle elezioni del 27 ottobre e per prepararsi alla formazione della nuova guida del Paese. I parlamentari hanno approvato in particolare disegni di legge che annullano le modifiche che hanno aumentato l’influenza della politica sulla nomina dei giudici e indebolito l’autorità del procuratore generale, consentendo al governo di ignorare i suoi pareri legali e ampliato il controllo governativo sui media israeliani. Le votazioni sono avvenute non a caso il giorno dopo l’elezione di Matan Kahana, del partito Yashar del premier incaricato Eisenkot, a presidente della Knesset. Kahana oltre alla conta dei voti e all’introduzione degli oratori, ha il potere di definire l’ordine del giorno e ha favorito l’approdo dei tre disegni di legge alla seduta di ieri dell’assemblea parlamentare. Il blocco di Eisenkot sta sfruttando dunque la propria maggioranza per promuovere tali abrogazioni, mentre proseguono i negoziati per la formazione di un nuovo governo.

Eisenkot detiene 48 seggi, ma gode della maggioranza parlamentare grazie al sostegno dei partiti a guida araba Ra’am e Lista Unita, che insieme hanno 19 deputati e si oppongono anch’essi a Netanyahu. Il partito Likud di Bibi ha reagito e ha presentato una proposta di legge contro i parlamentari arabi che si sono astenuti dal definire esplicitamente Hamas un’organizzazione terroristica e a tutela del rito ebraico di deporre i tefillin, piccoli astucci con brani della Torah, indossati durante la preghiera del mattino, negli spazi pubblici, pratica a cui si oppongono i parlamentari laici dell’opposizione. Entrambi i progetti di legge hanno superato la lettura preliminare senza opposizione perché il blocco di Eisenkot e i partiti arabi hanno abbandonato l’aula in segno di boicottaggio, accusando il partito di Netanyahu di tentare di dividere i partiti che aspirano a succedergli. I voti preliminari promossi dal blocco di Eisenkot segnano però l’avvio dell’iter legislativo, senza tuttavia abrogare le leggi di Bibi in modo immediato. Devono infatti superare l’esame in commissione e tre ulteriori letture in aula prima di diventare legge. Intanto il presidente Isaac Herzog ha attaccato la polizia sull’arresto di tre attivisti del partito arabo Ra’am il giorno del voto senza mandato in base a un’inchiesta di Channel 12.

La questione palestinese resta quindi centrale e proseguono i combattimenti a Gaza. Un messaggio in lingua araba del Cogat, il coordinatore israeliano delle attività governative nei Territori, ha ordinato l’evacuazione agli abitanti dell’area di Bureij e Nuseirat, nel centro della Striscia per un’operazione militare. Secondo i media di Gaza, carri armati e veicoli blindati israeliani sono avanzati nella zona per la prima volta dal cessate il fuoco dell’ottobre 2025. In alcuni video si vedono sfollati che lasciano le loro case. Ma c’è tensione anche sul fronte iraniano dopo l’incontro tra il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano Eyal Zamir e il comandante del Centcom Usa Brad Cooper, in cui avrebbero discusso della velocità di entrambi gli eserciti a riprendere le operazioni di combattimento contro Teheran, qualora fosse necessario. Secondo Channel 12 «Israele starebbe valutando un’azione militare nei prossimi giorni», secondo i leader del Blocco del Cambiamento.