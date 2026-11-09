Germania, Ilse Aigner futuro Presidente della Repubblica. Sarebbe la prima donna a ricoprire la carica

La Germania potrebbe essere ad una svolta politica, paragonabile all’arrivo alla Cancelleria di Angela Merkel. Per la prima volta una donna potrebbe assumere la carica di Presidente della Repubblica. Il nome, già in circolazione da giorni, è quello di Ilse Aigner, 61 anni, membro dell’Unione Cristiano Sociale Bavarese (partner della CDU del cancelliere Friedrich Merz) e attualmente presidente del parlamento federale della Baviera. La candidatura è stata ufficializzata oggi dallo stesso Merz davanti al comitato centrale del partito. Aigner correrà quindi alle elezioni che il prossimo 30 gennaio sceglieranno il successore dell’attuale presidente Frank-Walter Steinmeier.

Politica di lungo corso, Aigner ha iniziato la sua carriera entrando nel parlamento bavarese nel 1994. Quattro anni dopo fu eletta al Bundestag (il parlamento federale). La svolta arrivò poi nel 2008 quando Angela Merkel la nominò ministro dell’Agricoltura, incarico che ha ricoperto fino al 2013 prima far ritorno in Baviera dove nel 2018 fu eletta ad ampia maggioranza presidente del parlamento locale.

L’investitura ufficiale cade in una data colma di significati per la Germania. Il 9 novembre è infatti associato a ben quattro eventi che, nel bene e nel male, hanno segnato la storia tedesca. Oggi ricorrono infatti la proclamazione della repubblica nel 1918 dopo la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale, il fallito putsch di Monaco di Hitler del 1923, i pogrom antiebraici del 1938 conosciuti come “la notte dei cristalli” e la caduta del Muro di Berlino del 1989.

Pur conoscendosi da tempo, Merz ha voluto proporre come futuro capo di stato una figura che fosse in grado di ottenere il consenso più ampio, soprattutto in un momento come quello attuale di forte polarizzazione politica in Germania segnata dalla crescita costante dell’estrema destra di Alternative für Deutschland (AfD). Nella sua carriera ha infatti sempre mantenuto un profilo basso, deciso e dialogante, senza mai rivelare prepotenti ambizioni politiche.

“Come prima donna al vertice dello Stato, con la mia persona e il mio percorso rappresenterei la promessa di possibilità di ascesa sociale nel nostro Paese. È un pensiero che mi riempie di gioia, ma naturalmente anche di grande rispetto”, ha dichiarato Aigner in conferenza stampa nella sede della CDU con il cancelliere Merz. “La nostra democrazia è attaccata dall’interno e dall’esterno. Gli estremismi celebrano i loro successi, le ideologie sono in ascesa. Le divisioni vengono alimentate e il consenso viene disprezzato - ha aggiunto - Faccio politica proprio per superare i divari, riunire le persone e raggiungere anche chi forse si sente messo ai margini. La mia posizione è chiara e si oppone a qualsiasi attacco alla dignità umana. Cercherò di riportare al centro la correttezza e il rispetto, per ricostruire la fiducia, con il cuore e con la ragione”. “La Germania ha dei problemi, ma non è un Paese problematico. Al contrario, è un Paese straordinario, con persone straordinarie”, ha concluso. Parlando di Aigner, Merz ha sottolineato che “la sua chiara adesione ai valori fondamentali della nostra democrazia, il suo impegno per un confronto politico rispettoso e la sua posizione coerente contro l’estremismo, l’odio e l’emarginazione sociale, da qualsiasi parte provengano, la rendono una candidata degna di questa alta carica”.

Le prime reazioni esprimono un potenziale sostegno bipartisan. “È una politica molto vicina alla gente, che parla con le persone alla pari, e questo è estremamente importante” ha detto Lars Klingbeil, vicecancelliere e leader dei socialdemocratici (alleati di governo di Merz). La leader dei Verdi, Franziska Brantner, ha auspicato che Aigner possa “costruire ponti e riunire il nostro Paese”. Il volto simbolo dell’AfD, Alice Weidel, si aspetta che la candidata si presenti anche al gruppo parlamentare del partito, sottolineando che sarebbe “una questione di cultura democratica, di rispetto per i milioni di elettori che rappresentiamo”. L’AfD intende comunque presentare un proprio candidato, che secondo il partito sarà un uomo “proveniente dal centro della società”. La Linke, invece, non ha ancora deciso se schierare un proprio nome: la sua leader, Ines Schwerdtner, ha criticato il metodo seguito da Cdu e Spd: “Avrei voluto che avessero guardato oltre i propri schieramenti e cercato una candidatura capace di unire il Paese”.