Hegseth, i repubblicani fanno scudo attorno al Pentagono: bloccato l’impeachment proposto da Massie

I leader repubblicani della Camera sono riusciti a bloccare la mozione di impeachment contro il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, facendo quadrato attorno un Partito Repubblicano provato e diviso dopo le midterm, confermando il proprio sostegno al Presidente Donald Trump.

Alcuni membri della leadership repubblicana erano certi di avere i voti necessari per affossare definitivamente l’iniziativa, con la Casa Bianca impegnata a contattare telefonicamente i repubblicani fedelissimi. L’amministrazione si è ufficialmente opposta al tentativo di mettere sotto accusa Hegseth, esortando ieri i legislatori a bloccare di fatto la proposta, rinviandola a una commissione per ulteriori indagini.

Gli otto articoli di impeachment presentati dal repubblicano Thomas Massie contro il segretario alla Difesa riguardavano principalmente l’uso della forza militare e presunte violazioni della legge e della Costituzione americana.

Quattro contestavano la gestione della guerra contro l’Iran: l’assenza di autorizzazione del Congresso, il mancato rispetto delle risoluzioni parlamentari e dei limiti temporali previsti dalla legge, oltre alle vittime civili provocate dai bombardamenti. Gli altri quattro riguardavano le operazioni militari contro presunte imbarcazioni del narcotraffico nei Caraibi, con almeno 243 morti denunciati da Massie, le presunte ritorsioni contro il senatore democratico Mark Kelly per le sue dichiarazioni sugli ordini militari illegali, la cattura di Nicolás Maduro in Venezuela e gli attacchi contro gli Houthi nello Yemen nel 2025.

Se la risoluzione di impeachment fosse andata avanti, avrebbe preparato il terreno per una votazione storica, quest’oggi, sull’opportunità di mettere sotto accusa un membro chiave del gabinetto di Trump. Ma l’asse dem-repubblicani tiratori non sembra volersi arrendere qui. “La legge impone alle nostre forze armate di ritirarsi dalle ostilità entro 60 giorni se il Congresso non autorizza l’operazione”, ha scritto Massie sui social media. La guerra con l’Iran “è in corso da 256 giorni. Il Congresso non l’ha autorizzata. Hegseth sta violando la legge”.

Dal punto di vista procedurale la Camera ha approvato, con 211 voti favorevoli e 204 contrari, una mozione per trasferire le accuse contro Hegseth alla Commissione Giustizia: una mossa che, anche secondo Massie, ha ucciso la procedura di impeachment. Undici deputati democratici non hanno partecipato poi al voto, facendo mancare lo sprint finale.

Dato che la proposta è naufragata, la questione slitta al prossimo Congresso: resta da vedere se quest’ultimo, a maggioranza dem, deciderà di riprenderla in esame. In un post su Truth Social, il Presidente Trump ha celebrato il fallimento dell’iniziativa e ha definito il deputato repubblicano Massie, che aveva guidato la procedura di impeachment, un “grande perdente”.

In casa dem, intanto, si preparano le prossime mosse in attesa di gennaio. Intervistata dalla Cnn sulla possibilità che i Democratici, una volta ottenuta la maggioranza alla Camera il prossimo anno, debbano mettere sotto accusa Hegseth, la deputata Alexandria Ocasio-Cortez ha risposto: “Ci sono troppi criminali in questa amministrazione”, aggiungendo che sarebbe difficile stabilire “l’ordine delle operazioni”.

Massie, sconfitto nei numeri, ha dichiarato che mollerà la presa contro il Segretario alla Difesa durante il tempo che gli resta al Congresso, ma che opterà per un’altra risoluzione per limitare i poteri di guerra del Presidente in Iran. Massie ha, infatti, dichiarato di aver presentato martedì una risoluzione sui poteri di guerra. “Ma prima di allora, credo che ci saranno due risoluzioni democratiche sui poteri di guerra”, ha precisato.