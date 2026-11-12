Hegseth resta in sella (con l’assist dei dem). E Trump lo sostiene

Donald Trump ha perso il Congresso, ma non ha ancora perso il Partito repubblicano. Almeno per il momento. Due avvenimenti, martedì, hanno offerto uno spaccato eloquente delle contraddizioni di un partito che, inevitabilmente, dovrà prima o poi iniziare a pensare al 2028 e al dopo Trump. Alla Camera, il Gop ha bloccato di misura il tentativo di impeachment nei confronti del segretario alla Difesa Pete Hegseth, presentato dal repubblicano ribelle Thomas Massie, per la gestione della guerra contro l’Iran. Salvo grazie all’assenza in aula di 11 deputati dem, tra cui l’ex speaker NAncy Pelosi, i cui voti sarebbero stati decisivi. Ma Ocasio Cortez non molla: «Lo cacceremo a gennaio». Poche ore prima, i Repubblicani avevano eletto Jim Jordan, uno dei più combattivi fedelissimi del presidente, nuovo leader della minoranza. Al Senato, invece, John Thune è sopravvissuto alla catastrofe elettorale, ottenendo un nuovo mandato alla guida di un gruppo fortemente ridimensionato. Tre decisioni, un solo messaggio: nonostante la batosta, i Repubblicani non sono ancora pronti a prendere le distanze dall’uomo che li ha trascinati nella sconfitta.

Se per Trump la difesa del capo del Pentagono equivaleva a difendere la propria autorità, per i Repubblicani il voto ha invece messo a nudo una contraddizione sempre più difficile da sostenere: continuare a proteggere un’amministrazione le cui politiche sono state sonoramente bocciate dagli elettori, sapendo di dovere tornare a chiedere il loro voto tra appena due anni. L’elezione di Jordan è forse il segnale politico più eloquente. Dopo una sconfitta storica, il partito non ha scelto un moderato, né un esponente capace di riconquistare gli elettori indipendenti, ma ha scelto uno degli uomini più identificati con il Trumpismo, protagonista delle battaglie contro i Democratici, difensore delle contestazioni sul risultato delle presidenziali del 2020 e fondatore del Freedom Caucus, l’ala più intransigente del conservatorismo congressuale. I Repubblicani, almeno alla Camera, sembrano avere deciso che la risposta alla sconfitta non sarà una revisione della linea politica, ma una sua radicalizzazione. Una strategia che può tenere mobilitata la base Maga, ma difficilmente risolverà il problema di un partito che ha perso il consenso di una parte decisiva dell’elettorato.

Al Senato, la riconferma di John Thune racconta una storia diversa. Il senatore del South Dakota appartiene alla tradizione repubblicana precedente all’avvento del Trumpismo: pragmatico, legato alle istituzioni e ai meccanismi del potere parlamentare, erede di quella cultura politica che Trump ha sistematicamente combattuto e smantellato. Eppure, Thune ha imparato a convivere con il presidente, sostenendone l’agenda pur mantenendo, quando necessario. Thune dovrà gestire una minoranza chiamata a negoziare con i Democratici, ma anche a contenere le pressioni della Casa Bianca e quelle dell’ala più radicale del suo partito. Il suo obiettivo non sarà necessariamente difendere Trump a ogni costo, quanto preservare uno spazio politico per i Repubblicani quando il tycoon non sarà più alla Casa Bianca.